Au Népal, un directeur d'école évacue 1 643 élèves 10 minutes avant que la coulée de boue n'engloutisse le lycée

Alors qu’une immense coulée de boue a englouti tout un district au Népal, le directeur d’un lycée a eu un excellent réflexe en évacuant tous ses élèves avant le drame.

Une catastrophe a eu lieu au Népal ce mercredi 26 août. Une immense coulée de boue, provenant de la fonte d’un glacier, a submergé le district du Nuwakot, dans le centre du pays. Ce lundi 31 août, les autorités estimaient que 939 personnes sont mortes et 3 925 sont portées disparues.

Tout comme ce village indien qui a été rayé de la carte à cause d’une inondation, le district a été englouti par les eaux. Si cet événement est dramatique, des personnes ont réussi à survivre. C’est le cas des élèves du lycée Tribhuvan Trishuli Secondary School, qui ont été sauvés par le directeur de l’établissement, Rajendra Dawadi.

Crédit photo : AP / SIPA

“J’ai décidé de ne plus tarder”

À 9h10, le directeur a été averti qu’une coulée de boue arrivait droit sur son établissement. Il a reçu quatre avertissements de personnes différentes en l’espace de quelques minutes et a immédiatement compris la gravité de la situation. Ainsi, il a décidé d’évacuer tous ses élèves en les emmenant vers les hauteurs.

“J’ai décidé de ne plus tarder. Même si l’inondation n’allait pas avoir lieu, il ne s’agissait que d’une seule journée de cours. Si nous n’avions pas pris une décision rapide, si cela avait pris 10 minutes de plus, nous tous, y compris les élèves et moi, ne serions pas en mesure de vous parler aujourd’hui. Je suis fier que nous ayons sauvé tant de vies”, a-t-il confié à la BBC.

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1 643 élèves sauvés

Les 900 élèves et enseignants présents dans le lycée ont été évacués vers les hauteurs. Les cars remplis de jeunes ont reçu l’instruction de faire demi-tour et de quitter la zone. Dix minutes plus tard, l’eau et la boue engloutissaient l’école. Tout comme ce garde-côte héroïque qui a sauvé 165 enfants pris au piège lors d’une inondation au Texas, le directeur d’école a sauvé de nombreuses vies.

Crédit photo : Rajendra Dawadi

Réfugiée sur les hauteurs, une partie des rescapés est restée bloquée deux nuits avant l’arrivée des secours, la boue ayant coupé la route. Lors de ce drame, au moins 69 écoles ont été détruites ou endommagées par les inondations, affectant près de 19 000 élèves. Grâce à la rapidité de Rajendra Dawadi, les 1 643 élèves de son établissement ont été sauvés. Bien qu’il ait réagi rapidement, le directeur déplore l’inexistance d’un signal d’alerte ou d’une sirène pour prévenir l’ensemble de la population, qui aurait pu réagir plus rapidement.