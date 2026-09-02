Un enfant de 10 ans sort de la voiture sur une aire d'autoroute, sa famille repart sans lui et s'aperçoit de son absence... 140 km plus loin

En Espagne, un enfant de 10 ans a eu une grosse frayeur. Alors qu’il était descendu de la voiture de sa famille sur une aire d’autoroute, cette dernière est repartie sans lui.

Quand on prend l’autoroute, nous devons nous arrêter régulièrement sur les aires de repos pour nous dégourdir les jambes, aller aux toilettes ou manger un morceau. Mais avant de repartir, il est primordial de s’assurer que tous les passagers sont à bord de la voiture, pour n’oublier personne.

Si cela paraît évident, il arrive que des personnes soient oubliées sur l’autoroute. C’est par exemple le cas de ces parents qui ont oublié leur enfant sur une aire, et c’est également ce qui s’est produit ce dimanche 30 août, en Espagne.

La voiture repart sans l’enfant

Ce jour-là, une famille composée d’un enfant de 10 ans, son frère de 7 ans, leur père et accompagnée d'un ami du père voyageait sur l’autoroute A-66, à l’ouest du pays. Aux alentours de 20h30, le conducteur a décidé de faire une pause dans une station-service. L’enfant de 10 ans en a profité pour sortir de la voiture et se dégourdir les jambes.

Cependant, la voiture est repartie sans lui, et personne ne semble avoir remarqué son absence, comme le relate la Guardia Civil sur son compte Instagram.

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Le véhicule arrêté 140 km plus loin

Voyant l’enfant seul, la Guardia Civil a été alertée et a lancé des recherches afin de localiser la voiture de la famille, qui rejoignait le nord de l’Espagne. Le véhicule a finalement été retrouvé par une patrouille aux alentours de 23h. Ainsi, les passagers de la voiture se sont aperçus de l’absence de l’enfant seulement 140 kilomètres plus loin, tout comme ces parents qui ont roulé pendant 100 kilomètres avec le corps de leur fils mort à l’arrière sans s’en apercevoir.

Le garçon de 10 ans a été pris en charge par la Guardia Civil avant de retrouver sa famille. Pour le moment, on ne connaît pas les circonstances de cet incident, qui expliqueraient pourquoi personne ne s’est rendu compte de l’absence de l’enfant. Pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise, la Guardia Civil recommande de vérifier que tous les passagers sont bien à bord avant de repartir.