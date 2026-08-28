Un couple laisse son bébé dans sa voiture en plein soleil sous 40 degrés pour faire ses courses, il risque 7 ans de prison

À Séville, un couple a volontairement laissé son bébé enfermé dans une voiture en plein soleil, sous 40 degrés, pour faire ses courses. Les parents risquent jusqu’à 7 ans de prison.

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Un bébé dans un siège auto

C’est un incident qui se produit malheureusement tous les étés quand il fait chaud : des automobilistes laissent leur animal de compagnie ou leur enfant enfermé dans leur voiture en pleine chaleur. Alors qu’ils s’absentent, ce comportement peut être fatal pour la personne ou l’animal enfermé, qui peut mourir de chaud et de déshydratation en quelques minutes.

Un homme attache un bébé dans un siège autoCrédit photo : iStock

C’est le cas de ce chien policier qui est mort de chaud après avoir été oublié dans une voiture en plein soleil par 39 degrés. Malheureusement, certains parents laissent également leurs enfants dans de telles situations, comme cette fillette de 2 ans qui est morte de chaud, oubliée par son père dans la voiture sous 38 degrés.

Ils abandonnent leur bébé pour faire leurs courses

Un incident similaire a eu lieu il y a quelques jours à Séville, en Espagne. Un couple a volontairement laissé son bébé dans sa voiture sous 40 degrés, en plein soleil, pour partir faire ses courses dans un supermarché. Les parents ont simplement laissé une fenêtre entrebâillée, comme le rapporte le média espagnol 20 Minutos.

Un couple avec un caddie sur un parkingCrédit photo : iStock

Alertés par les pleurs de l’enfant, des passants ont prévenu la police. Sur place, les forces de l’ordre ont remarqué que le bébé avait le visage rouge, des vêtements mouillés de sueur et qu’il présentait des signes de malaise à cause de la chaleur.

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Le couple risque 7 ans de prison

Les policiers ont forcé la portière de la voiture pour extraire l’enfant, qui a été transporté en ambulance dans un centre de santé. Les parents ont quant à eux découvert la situation en voyant les forces de l’ordre autour de leur véhicule, après avoir fini leurs courses.

Le couple a été arrêté pour délit d’abandon de mineur. Il risque jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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