Il glisse 2 kilos de sable d'une plage de Sardaigne dans sa valise : à l'aéroport, ce souvenir de vacances lui coûte 1 000 euros

Un touriste français a été interpellé par les douanes sardes pour avoir emporté 2 kilos de sable local dans ses valises. Son amende est salée.

En Sardaigne, le sable est protégé et les autorités ne rigolent pas avec cela. Un touriste français a fait la une des médias pour avoir enfreint cette règle. Il a écopé de 1000 euros d’amende.

Mieux vaut se renseigner sur les choses que l’on a le droit d’emporter ou pas de ses vacances. Plusieurs touristes ont été interceptés par les douanes sardes pour avoir emporté du sable local avec eux.

Interdiction d’emporter du sable sarde avec soi

On a tous envie de ramener un petit quelque chose de nos vacances en guise de souvenir. Mais pour certains touristes, ce souvenir est un échantillon de sable provenant de plages de Sardaigne (Italie). Pour découvrir ces paysages sans en emporter le sable, découvrez la plage de Cala Mariolu, en Sardaigne.

Ce que l’on sait moins, c’est que depuis 2017, la loi sarde interdit d’emporter du sable des plages. Ce sable, en particulier, est très prisé des touristes pour ses couleurs « incroyables » et ses touches de roses et de blancs, expliquait un porte-parole des gardes forestiers de Sardaigne à CNN en 2020.

Cette année-là, en septembre, un touriste français a été interpellé à l’aéroport de Cagliari-Elmas. Il était en possession d’une bouteille contenant près de 2 kilos de sable pris sur une plage sarde.

Une amende pouvant atteindre 3000 euros pour les voleurs

Crédit photo : Corpo Forestale

Les autorités sardes ne plaisantent pas avec cette règle. Une amende pour possession de sable sarde varie entre 500 euros et 3 000 euros. Le touriste français a écopé de 1000 euros d’amende. Le montant dépend de la quantité de sable et du lieu où il a été prélevé.

Depuis la mise en place de cette loi, les contrôles sont « beaucoup plus rigoureux », a ajouté le porte-parole. Il faut dire qu’avant cette réglementation, les incidents de ce genre étaient fréquents. Aujourd’hui, les gardes forestiers travaillent conjointement avec la police sarde. Le public peut également prévenir les autorités s’il aperçoit des touristes prélever du sable.

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Une lutte incessante et des kilos de sable volés chaque année

Crédit photo : BrasilNut1/ iStock

En 2019 déjà, un couple de Français a été menacé d’une peine de prison après avoir embarqué 14 bouteilles en plastique remplies de sable dans leur voiture, pour un total de 40 kilos. Un an plus tôt, un touriste britannique a écopé d’une amende de 1000 dollars (889 euros) pour avoir rempli une bouteille du sable d’Olbia.

En 2021, la police a saisi 90 kilos de sable au total auprès de 41 touristes qui avaient volé du sable et des coquillages. Selon CNN, les amendes attribuées sont allées jusqu’à 3 000 euros.

En octobre 2026, le bilan des saisies sur les neuf premiers mois de l’année s’élevait à plus de 250 kilos de sable, de pierres et de coquillages que les douanes ont interceptés dans les ports et aéroports. Entre 2020 et 2025, 198 procès-verbaux ont été dressés au port et à l’aéroport d’Olbia pour prélèvement illégal de sable, de coquillages et de galets.