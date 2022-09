Pour relancer son économie, la Sardaigne offre 15 000 € à toute personne qui viendrait s'y installer

L'Italie est une destination de rêve pour de nombreuses personnes. Entre les paysages époustouflants, la longue histoire de l'art et de la culture, il y a beaucoup à apprécier dans ce pays européen. Et bien que la plupart des gens envisagent de ne faire que visiter, les possibilités de s'installer dans certaines régions se multiplient.

Crédit : CAHKT / iStock

En effet, le gouvernement italien paie même les personnes qui souhaitent s'installer dans le pays. L'une des initiatives les plus récentes vise à encourager les travailleurs et les familles à s'installer sur la magnifique île de Sardaigne, qui se trouve juste au large de la côte ouest de l'Italie. Comme de nombreuses autres régions du pays, la Sardaigne souffre d'une diminution de sa population et d'une économie faible. Le gouvernement a donc un budget d’environ 44 millions d’euros pour distribuer des aides aux personnes désireuses de s'installer sur cette île idyllique.

Bien entendu, cette offre attrayante est assortie de certaines conditions. Pour recevoir la subvention maximale d’un montant de 15 000 €, les candidats doivent être prêts à changer de vie pour poser leurs valises dans une municipalité rurale de moins de 3 000 habitants et à y vivre à plein temps. Cette condition pour le moins précise vise à dissuader les riches acheteurs de profiter du programme pour créer des maisons de vacances de luxe. L’argent perçu doit être utilisé pour acheter et rénover une maison sarde, et les bénéficiaires des fonds doivent enregistrer leur résidence en Sardaigne dans les 18 mois suivant leur arrivée.

Crédit : DaLiu / iStock

Relancer l’économie de la Sardaigne

L'objectif est d'inciter davantage de travailleurs à s'installer en Sardaigne et de soutenir l'économie en pourvoyant les postes nécessaires et en créant de petites entreprises. « Grâce aux contributions à leur première maison, celle-ci est renforcée et devient un terrain fertile pour ceux qui s'y installeront ou décideront d'y fonder une famille. Il ne peut y avoir de croissance sans une réelle valorisation des territoires, des zones intérieures et les plus défavorisées, qui doivent passer par de nouvelles politiques pour leur repeuplement » a déclaré le président de la région de Sardaigne, Christian Solinas.

Alors, le projet vous tente ?