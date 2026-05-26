Une femme chute de 600 mètres en grimpant un volcan après avoir laissé un message inquiétant

Une femme a perdu la vie lors de l’ascension d’un volcan au Chili le jour de son anniversaire. La veille, elle avait partagé un message inquiétant sur les réseaux sociaux.

Ce qui devait être une excursion festive s’est transformé en drame.

Une alpiniste chilienne a trouvé la mort après une chute lors de l’ascension d’un volcan le jour de son 42e anniversaire, rapporte le magazine People.

Un message troublant publié la veille du drame

La victime, Ingrid Daniela Vera Figueroa, grimpait le volcan Llaima, dans la région de l’Araucanie au Chili, avec des amis, lorsqu’elle a chuté d’environ 600 mètres vers 15 heures (heure locale), selon Jam Press. Culminant à 3 125 mètres d’altitude, ce mont est considéré comme l’un des plus actifs d’Amérique du Sud.

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Quelques heures avant le drame, la quadragénaire avait publié un message troublant sur les réseaux sociaux, dans lequel elle faisait part de ses inquiétudes concernant cette randonnée.

« Il est trois heures du matin et nous finissons de préparer nos sacs à dos pour l’ascension du volcan Llaima. J’espère que Dieu m’accompagnera en cette merveilleuse journée où je fête mes 42 ans et où je suis extrêmement heureuse », a écrit la mère de deux enfants.

Avant d’ajouter :

« Oui, j’ai un petit sentiment d’incertitude quant à ce qui va se passer ».

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Une perte d’équilibre à l’origine de la chute

Selon les premières informations, l’alpiniste aurait perdu l’équilibre pendant la descente alors qu’elle prenait des photos du paysage. Elle aurait ensuite glissé avant de chuter dans un ravin escarpé, environ 600 mètres plus bas.

En raison des conditions météorologiques extrêmes, un hélicoptère de secours n’a pas pu atteindre les lieux. Le décès de la femme a été confirmé dans la soirée, mais son corps n’a été récupéré que le lendemain matin.

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Le directeur de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organisme public chilien chargé de la gestion des forêts, des parcs nationaux et des zones protégées, a déclaré que le groupe de randonneurs ne s’était pas enregistré auprès des autorités du parc ni de la police locale, malgré le protocole en vigueur.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident.