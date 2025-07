Touriste tombée dans un volcan : sa mère révèle le dernier message poignant envoyée par sa fille avant de mourir

Le décès de Juliana Marins, qui a choqué beaucoup de monde en raison de la vidéo de sa chute, prend un tournant plus dramatique avec la révélation d’un message de la victime envoyée à sa mère.

Le 21 juin dernier, Juliana Marins, touriste brésilienne, tombait accidentellement sur le mont Rinjani à Lombok, en Indonésie. La vidéo de sa chute a fait le tour des réseaux sociaux, laissant peu de place à l’espoir. La jeune femme a glissé à bord du volcan, le deuxième plus haut du pays, et est tombée de 1000 mètres dans un ravin.

Trois jours plus tard, c’est donc sans surprise qu’on apprenait le décès de Juliana Marins alors qu’elle effectuait un voyage à travers l’Asie du Sud-Est depuis le mois de février. Elle avait visité les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande avant d’atteindre l’Indonésie.

Crédit photo : Juliana Marins

Selon les rapports locaux, la jeune femme de 26 ans avait envoyé un texto à sa mère au début de ses voyages, dans lequel elle disait qu’elle était « sans peur » et déterminée à suivre ses rêves.

Dans le cadre de l’émission brésilienne Fantastico, le message déchirant de Juliana adressée à sa mère montrait qu’elle était dans une période très philosophique :

Crédit photo : Juliana Marins

Elle a également dit qu’elle n’avait pas peur des difficultés de la vie car elle a été élevée par une femme forte.

"J’ai été élevé par une femme qui peut résoudre n’importe quel problème et qui n’a pas peur de se lancer et de poursuivre ses rêves. Je suis comme ça aussi. J’ai des désirs et des rêves différents. Je vous aime tous beaucoup ! Et je serai toujours reconnaissant pour tout votre soutien, vos soins et votre affection. C’est ce qui me rend intrépide.”