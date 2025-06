La touriste de 26 ans qui était tombée de 500 mètres dans un volcan actif a été retrouvée morte

Après une mauvaise chute, une touriste âgée de 26 ans est tombée d’un sentier en Indonésie. Elle est restée bloquée sur le cratère d'un volcan pendant trois jours avant d'être retrouvée sans vie par les secouristes.

S’écarter des sentiers de randonnée peut être dangereux. C'est le cas au parc national de Yellowstone où il est interdit de s'éloigner du terrain, comme l'a fait ce touriste tombé dans une source d'acide chaude.

Malheureusement, ces accidents surviennent fréquemment. Pendant trois jours, Juliana Marins, une touriste brésilienne âgée de 26 ans, est restée bloquée dans le cratère d’un volcan en activité en Indonésie. La jeune femme était partie faire une randonnée le long d’un sentier du mont Rinjani avec un guide, sur l’île de Lombok.

Crédit photo : @ajulianamarins / Instagram

Fatiguée, Juliana a voulu faire une pause et s’est laissée distancer par le reste du groupe. Elle a disparu aux alentours de 6h30 et le guide ne l’a pas retrouvée quand il a rebroussé chemin.

“Elle est tombée d’une falaise qui entoure le sentier à côté du cratère du volcan”, ont déclaré les secours, selon Paris Match.

Bloquée dans le volcan

En effet, Juliana a fait une mauvaise chute et est restée bloquée à 500 mètres de profondeur dans le cratère du volcan en activité. Des images filmées par un drone ont permis de confirmer sa présence et des secouristes ont entendu ses appels à l’aide. Selon la BBC, la jeune femme est restée coincée au coeur du volcan pendant trois jours. Les secours ont eu des difficultés à lui venir en aide, en particulier à cause des mauvaises conditions météorologiques et de l’instabilité du terrain, qui rendaient une intervention en hélicoptère impossible.

Crédit photo : @ajulianamarins / Instagram

Pendant ces trois jours, Juliana a pu recevoir de l’eau et de la nourriture par drone. Inquiétée de la lente progression des secouristes, sa famille a appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Malheureusement, nous avons appris ce mardi 24 juin que la Brésilienne n'a pas survécu à sa chute. Si les secours ont réussi à la rejoindre, Juliana était déjà décédée à leur arrivée, des suites de ses blessures et de l'exposition au froid. Sa famille a annoncé sa mort dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"C'est avec une grande tristesse que nous vous informons qu'elle n'a pas survécu. Nous restons très reconnaissants pour toutes les prières, les messages d'affection et de soutien que nous avons reçus", ont déclaré les membres de la famille de Juliana, d'après le Daily Mail.

Juliana voyageait en solitaire depuis le mois de février. Elle documentait ses périples sur les réseaux sociaux et avait déjà visité la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines.