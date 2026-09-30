Une femme condamnée à mort pour un meurtre commis il y a 31 ans, une première dans le Tennessee depuis 200 ans

Le Tennessee va exécuter une femme condamnée pour un meurtre violent dans les années 1990. C’est une première dans cet État depuis 1820.

C’est suffisamment rare pour être souligné. Une femme ayant commis un meurtre qui avait défié la chronique il y a longtemps va finalemebt être excécutée dans le Tennessee.

L’exécution d’une femme n’était pas arrivé depuis plus de 200 ans dans cet État américain.

Une femme condamnée à mort 31 ans après les faits

Ce mercredi 30 septembre, Christa Pike, aujourd’hui âgée de 50 ans, doit être exécutée dans le Tennessee. Cela fait 206 ans qu’une femme n’a pas été exécutée dans cet État du Sud, puisque la dernière condamnation à mort remonte à 1820, indique CNN.

Christa Pike a été condamnés en 1996 à la peine capitale après un meurtre commis en 1995 alors qu’elle n’avait que 18 ans. À cette époque, Christa Pike suivait une formation professionnelle au Knoxville Job Corps avec son petit ami Tadaryl Shipp. Selon l’accusation, Christa Pike était jalouse de l’une de ses camarades de classe, Colleen Slemmer, 19 ans.

La considérant comme une rivale amoureuse, l’accusée et son petit ami ont attiré Colleen Slemmer dans un lieu isolé où ils l’ont torturée et tuée avant d’y inscrire un symbole satanique sur son corps.

Des troubles psychiatriques pour justifier une clémence

Crédit photo : USA Today

L’affaire avait fait grand bruit il y a 31 ans à cause du jeune âge des meurtriers et de la brutalité du meurtre. Au cours de ses différents procès, Christa Pike n’a jamais nié sa culpabilité. Mais la décision du tribunal de la condamner à la peine capitale a du mal à passer auprès de l’accusée et de ses avocats.

Ces derniers ont rappelé que Christa Pike a été victime de violences sexuelles durant son enfance avant d’être, par la suite, diagnostiquée d’un trouble bipolaire, de troubles psychiatriques et d’un syndrôme de stress post-traumatique. Ses avocats regrettent que ces éléments n’aient pas été présentés comme il le fallait au jury.

Surtout, ils pointent du doigt Tadaryl Shipp, qui avait 17 ans au moment du meurtre, et qui a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, poursuit CNN.

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1% des exécutions sont des femmes aux États-Unis depuis 50 ans

Colleen Slemmer. Crédit photo : AP

Malgré ces arguments, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a rejeté la demande de grâce de Christa Pike. Il en est de même pour la Cour suprême qui a également refusé la demande de suspension de l’exécution le lendemain, renseigne le Washington Post.

La mère de la victime, May Martinez, souhaite quant à elle que l’exécution prononcée il y a 31 ans ait lieu. « Il ne se passe pas un jour, ni même une minute, sans que je pense à Colleen [...] Elle aurait eu 51 ans », a confié sa mère à CNN.

Depuis 1976, les femmes représentent 1% de l’ensemble des exécutions, selon le Death Penalty Information Center.