Victime de cyberharcèlement, une influenceuse de 25 ans se donne la mort en direct sur TikTok

Mina Chan, une influenceuse japonaise âgée de 25 ans, s’est récemment donné la mort sur TikTok. Elle était victime de cyberharcèlement.

Un drame est survenu le 5 août dernier. Mina Chan, une influenceuse japonaise suivie par des centaines de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, s’est donnée la mort en live sur TikTok. La jeune femme était connue pour ses contenus sur la mode et les produits de beauté. Elle était également une grande fan du groupe de K-pop Enhypen.

Crédit photo : @minann22 / Instagram

Malheureusement, elle s’est suicidée alors qu’elle était en direct sur TikTok le 5 août dernier. Sa disparition a été annoncée officiellement par ses proches ce mardi 11 août dans un message publié sur son compte Instagram.

“Ma soeur adorée, toujours si gentille et chaleureuse avec tous ceux qu’elle rencontrait, nous a quittés. Qu’elle repose en paix”, a annoncé sa soeur sur ses réseaux sociaux.

Victime de cyberharcèlement

Alors qu’elle diffusait une vidéo en direct depuis son domicile à Séoul, Mina Chan a voulu mettre fin à ses jours. Les internautes qui regardaient la vidéo ont immédiatement prévenu les forces de l’ordre, leur demandant de lui venir en aide. Cependant, ce n’est que des heures plus tard qu’ils sont intervenus, suite à l’appel de l’une de ses amies qui a découvert son corps sans vie à 5h33 du matin.

Crédit photo : @minann22 / Instagram

Ce drame rappelle le cas de cet influenceur mexicain qui a été abattu d’une balle dans la tête en plein direct sur TikTok. Mina Chan était quant à elle victime de cyberharcèlement de la part des fans du groupe Enhypen. En effet, elle était la cible de violentes critiques sur les réseaux sociaux, notamment à cause de son comportement envers le groupe.

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“Je suis sincèrement désolée”

En juillet dernier, Mina a voulu remettre des fleurs à Sunoo, l’un des membres du groupe, mais son geste a créé la polémique puisque les autres fans l’ont jugée “trop envahissante”. Ce comportement a été amplifié quelques semaines plus tard lorsque Sunoo a dénoncé l’attitude de certains fans qui cherchaient à se mettre en avant lors d’événements. Ainsi, le cyberharcèlement contre Mina a pris encore plus d’ampleur. Cette dernière a tenu à s’excuser.

“J’ai l’impression d’avoir abusé de la gentillesse de Sunoo. Je suis sincèrement désolée. Je présente mes excuses à Sunoo et à tous ses fans. En assistant plusieurs fois aux séances de dédicaces d’Enhypen, je m’étais persuadée d’être plus proche des membres que je ne l’étais réellement”, avait-elle déclaré.

Malgré ces excuses, le cyberharcèlement contre Mina a continué, rendant la vie insupportable à la jeune femme, qui a décidé de mettre fin à ses jours.