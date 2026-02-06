Un garçon de 9 ans se fait « fondre » le visage après avoir suivi une tendance TikTok inquiétante

Aux États-Unis, un petit garçon a subi de graves brûlures au visage après avoir suivi une tendance TikTok.

À seulement neuf ans, Caleb Chabolla a frôlé la mort en essayant de reproduire une tendance TikTok.

Les faits se sont produits le mercredi 20 janvier 2026 au domicile de ses parents situé à Plainfield, dans l’Illinois (États-Unis), rapporte le magazine People.

Il réalise un défi TikTok…

Le jour de l’incident, le petit garçon se préparait à partir à l’école lorsqu'il a tenté de passer au micro-ondes son « Nice Cube » de la marque Needoh, comme le veut la tendance TikTok. Il s'agit d'un cube sensoriel en silicone souple et malléable visant à réduire l’anxiété au toucher, afin de le rendre plus mou.

Crédit Photo : Needoh / Amazon

La mère de Caleb, Whitney Grubb, se trouvait dans le garage quand elle a entendu un cri à glacer le sang, a indiqué le centre médical de l’Université Loyola dans un communiqué.

Elle s’est précipitée dans la cuisine où elle a trouvé son fils en piteux état. Après avoir ouvert le micro-ondes, l'objet a explosé au visage et sur les mains du petit bonhomme.

« Il pleurait et criait : “Ça brûle, ça brûle” », se souvient sa maman.

Selon ses dires, son enfant avait le visage couvert d’une substance gélatineuse et brûlante.

« Le côté droit de son visage était en train de fondre, pour ainsi dire », poursuit l’Américaine.

Transporté d’urgence à l’hôpital, le petit bonhomme a été traité pour des brûlures au deuxième degré.

Crédit Photo : Loyola Medicine

… et finit défiguré

D’après Whitney Grubb, son fils s’est retrouvé blessé après avoir suivi une tendance Tiktok, dont un camarade de classe lui avait parlé. De son côté, Paula Petersen, infirmière au centre médical, assure que Caleb a eu « beaucoup de chance de ne pas avoir été plus gravement blessé ».

« Ces tendances peuvent être extrêmement dangereuses pour les jeunes, moins susceptibles d’en mesurer ou incapables d’en comprendre les graves conséquences », ajoute-t-elle.

Crédit Photo : Loyola Medicine

Sur le site internet « Needoh Cube », l’entreprise met en garde les utilisateurs : « Ne pas chauffer, congeler ou mettre au micro-ondes, cela pourrait causer des blessures ». Selon l’hôpital, le jeune garçon était le quatrième enfant à être admis dans l'établissement médical en raison de cette tendance.

« Un enfant a chauffé un objet au micro-ondes, a posé son doigt dessus, l’a transpercé et s’est brûlé le doigt. Ne les chauffez sous aucun prétexte. Que ce soit au micro-ondes, dans de l’eau chaude, cela peut être très dangereux ».

Par chance, la vision de Caleb n’est pas endommagée. Il devrait bientôt retourner à l’école.