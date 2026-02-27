Ils se filment en train de “manger un chat” sur TikTok, la vidéo scandalise les internautes

Un chat dans un saladier

Deux jeunes comparaissent devant la justice à cause d’une mise en scène macabre exposée sur TikTok. Ils se sont mis en scène en train de... manger un chat.

Sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenus sont prêts à faire n’importe quoi pour gratter un peu de buzz. Seulement voilà, n’est pas Rémi Gaillard qui veut et il arrive parfois que la stupidité prenne le pas sur la créativité.

Dans l’Yonne, une vidéo virale sur TikTok a suscité dégoût et indignation au point d’être signalée à la plateforme Pharos, dédiée aux comportements illicites en ligne. Sur la vidéo, on peut voir un chat visiblement mal en point, mis dans un saladier. Ensuite, on voit une assiette contenant un crâne.

Un chat dans un saladier et un crâne de lapin dans une assietteCrédit photo : Facebook / Gendarmerie de l'Yonne

D’emblée, les internautes ont alors pensé que les deux créateurs de contenus avaient mangé un chat. Alertés, les gendarmes ont rapidement identifié les auteurs de la vidéo. Ces derniers ont alors avoué qu’il s’agissait d’une mise en scène pour “plaisanter”.

L’auteur de la vidéo reconnaît être allé “trop loin”

Sauf qu’une plaisanterie qui ne fait pas rire, ce n’est pas vraiment une plaisanterie. En effet, l’enquête a établi que l’animal aperçu au début de la vidéo n’avait pas été consommé et que le crâne présenté dans l’assiette était celui d’un lapin, et non celui du chat. Les deux individus auraient mis en scène cette séquence dans le seul but de générer des vues sur les réseaux sociaux.

Un chatCrédit photo : iStock

La justice a estimé que le fait de mettre en scène et de relayer des images laissant croire à des actes de cruauté animale expose leurs auteurs à des poursuites pénales.

Reconnaissant être "allé trop loin", l’auteur de la vidéo devra répondre de ses actes devant le tribunal, au même titre que son comparse. Ils encourent une amende de 800 euros, assortie de six mois d’interdiction de détenir un animal de compagnie et de six mois d’interdiction des réseaux sociaux.

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

