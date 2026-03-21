Qu'est-ce que le «Six Seven», cette tendance TikTok que les adultes ne comprennent pas ?

Depuis quelques mois, une nouvelle expression cartonne auprès des jeunes et s’invite même sur le plateau de France 2.

Le langage évolue sans cesse : de nouvelles expressions enrichissent notre vocabulaire, surtout chez les jeunes. L’une d’elles est particulièrement prisée par les adolescents.

Que signifie Six Seven ?

Preuve de son succès : le présentateur météo Sébastien Thomas l’a même utilisée en direct le mercredi 18 mars sur France 2.

Lorsqu’il a mentionné le point culminant du Bas-Rhin (alias le département du 67), le journaliste a lancé de manière inattendue : « Si vous êtes à la maison avec des enfants, ils font “Six Seven”», mimant le geste qui accompagne l’expression.

🇫🇷📺 INSOLITE | Le présentateur météo de France 2 fait un "six-seven" en direct à l’antenne. pic.twitter.com/9F8cqbIZIB — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 18, 2026

Cette séquence pour le moins lunaire a fait le tour de la toile, mettant en lumière l’impact de cette formule venue de Tiktok et largement adoptée par la génération Alpha (enfants nés entre 2010 et 2024).

Dès lors, une question est sur toutes les lèvres : que signifie Six Seven (« six sept » en français) ? À l’instar de « Quoicoubeh », cette nouvelle formule n’a en réalité aucune sens, explique TV Magazine.

La suite après cette vidéo

Elle a d’abord été prononcée en 2024 par le rappeur américain Skrilla dans son morceau intitulé Doot Doot, avant de cartonner sur TikTok, puis dans certaines écoles américaines.

Une expression qui cartonne

Comme ça marche ? Les enfants répètent « Six Seven », en insistant sur le « seven », et souvent en accompagnant l’expression d’un geste des mains, comme s’ils pesaient le pour et le contre. Les élèves la reprennent dès qu’un camarade la prononce, détaillent nos confrères.

Crédit Photo : iStock

Popularisée sur les réseaux sociaux, cette formule est rapidement devenue un mème, notamment lors de matchs de basket aux États-Unis.

Le joueur LaMelo Ball, qui mesure 6 pieds et 7 pouces (2,01 m), a été filmé en train de reprendre l’expression. Un autre moment montre un jeune supporter crier « Six Seven » depuis les tribunes. Ces deux vidéos ont accumulé des millions de vues.

Comme le précisent nos confrères, une étude a été réalisée à Georgetown University pour comprendre ce phénomène. La linguiste, Cynthia Gordon, indique que cette expression joue un rôle social.