VIDÉO. Un homme se jette au milieu des voitures et sauve in extremis la vie d'une enfant sur la route

Au Mexique, l’employé d’un supermarché n’a pas hésité à se jeter au milieu des voitures quand il a vu une petite fille sur la route.

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Le sauvetage de l'enfant

Dans la ville de Puebla, au Mexique, un homme a fait preuve de beaucoup de courage le 6 septembre dernier. Il s’agit de Luis Cruz, un employé du supermarché El Rey del Ahorro. Ce jour-là, il était sur le parking du magasin en train de charger des palettes de marchandises quand un incident s’est déroulé sous ses yeux.

¿Se acuerdan del hombre que salvó a una niña de ser atropellada arriesgando su vida en #Puebla? Pues fue reconocido por el negocio para el que trabaja con un bono de 20 mil pesos. Se trata de #LuisCruz. Luis explicó que actuó por instinto y que pensó en su propio hijo al ver a… pic.twitter.com/PSfR2y77AC

— Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 8, 2026

Le parking du magasin est situé le long d’une route très fréquentée. Une petite fille qui se trouvait devant le supermarché a échappé à la vigilance de ses parents et a commencé à courir droit sur la route, au milieu des voitures.

“J’ai agi par instinct de protection”

La petite fille s’est retrouvée au milieu des voitures. Sa mère lui a couru après mais est tombée et n’a pas pu la rattraper. Immédiatement, Luis Cruz s’est précipité sur la route et s’est jeté au milieu des voitures pour sauver l’enfant. Il l’a plaquée au sol et l’a récupérée de justesse.

“J’ai remarqué que la mère était derrière et que la fillette continuait de courir. J’ai agi par pur réflexe et instinct de protection. Je n’ai pas réfléchi car je mettais aussi ma sécurité et ma vie en danger”, a-t-il confié.

La scène du sauvetageCrédit photo : @ehiramhurtado / X

Tout comme Luis Cruz, un chauffeur de bus a sauvé un enfant de la même façon, en secourant un petit garçon qui marchait seul sur la route.

La suite après cette vidéo

Luis Cruz récompensé

La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance du magasin et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, devenant virale sur X. Luis Cruz a été récompensé pour son geste puisqu’il a été désigné manager de l’année par son employeur.

En plus de cela, il a reçu une prime de 20 000 pesos, soit un peu plus de 1 000 euros, pour son acte d’héroïsme de la part du supermarché, ainsi que la gratitude de la famille de la petite fille.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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