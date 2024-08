« C'est un scandale » : David Douillet pousse un gros coup de gueule sur les Jeux Olympiques

Ce lundi 5 août, David Douillet a poussé un gros coup de gueule sur l’antenne de RMC, en évoquant notamment les primes des médaillés olympiques qui seront soumises à une taxe par le gouvernement.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent leur plein et la délégation française brille de mille feux. Jusqu’à présent, ce ne sont pas moins de 48 médailles qui ont été remportées par les athlètes français, ce qui constitue un record historique (si on excepte les JO en 1900 où la France avait remporté 102 médailles alors qu’il n’y avait que 24 pays participants).

Avoir une médaille olympique autour du cou représente la récompense d’une vie pour un sportif. Elles constituent aussi un apport financier toujours bienvenu. Dans les faits, la médaille d’or rapporte une prime de 80 000 euros à l’athlète. La médaille d’argent lui rapporte 40 000 euros et la médaille de bronze lui permet de toucher 20 000 euros.

Crédit photo : RMC

Des sommes qui peuvent paraître généreuses, mais seulement en apparence. Si cette collection de médailles donne le sourire au comité olympique français, c’est aussi le gouvernement qui va se frotter les mains. En effet, comme l’a expliqué David Douillet ce lundi 5 août sur l’antenne de RMC, les primes versées aux médaillés olympiques sont imposables, rendant ces primes “ridicules”, surtout pour les athlètes issus d’un sport peu populaire :

“Il faut prendre conscience d’une chose : quand un athlète touche 80 000 euros, vous savez combien de temps il met pour avoir sa breloque ? Entre 10 et 15 ans. Et c’est plutôt 15. Si tu étales 80 000 euros sur 15 ans, tu verras ce que c’est. Pour certains athlètes, c’est de l’argent de poche, et pour d’autres, dans des petits sports, c’est immense. Fiscaliser ça ? Je trouve que c’est une honte”.

Une enveloppe de 18,64 millions d’euros pour les primes

En plus des athlètes, les encadrements vont aussi toucher des primes. Selon le ministère des Sports, le montant de ces primes attribuées à l’encadrement a été revalorisé et fixé à une proportion égale au montant de la prime de l’athlète médaillé qu’ils ont accompagné.

En amont de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le ministère a prévu un budget de 18,64 millions d’euros dans ses crédits, ce qui est plus du double des derniers Jeux à Tokyo, où la France n’avait ramené que 33 médailles. Après la première semaine de compétition, le montant total des primes distribuées dépassait déjà les 6 millions d’euros (encadrements et athlètes compris).

Crédit photo : Dppi / Panoramic / Bestimage

En 2023, le ministère de l’Économie et des Finances avait anticipé 138 médaillés olympiques et paralympiques pour cet été dans le cadre de leur projet de loi de finance pour 2024. Cependant, l’enveloppe de 18,64 millions d’euros prévus pour les primes devrait s’alléger considérablement pour la fin de ces olympiades, en fonction notamment des résultats des sports collectifs où une équipe victorieuse va récompenser plusieurs sportifs en même temps.

Par exemple, l’équipe de France de football olympique, qui va jouer sa finale pour la médaille d’or ce vendredi 9 août, pourrait être la dépense la plus importante à couvrir en cas de victoire.