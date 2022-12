Coupe du monde 2022 : le 3ème but de l'Argentine n'était pas valable, à cause de ce détail que l'arbitre a oublié

Alors que la défaite de l’équipe de France face à l’Argentine est difficile à digérer ce matin, on nous apprend que le troisième but inscrit par Lionel Messi aurait pu être invalidé par l’arbitre.

Hier soir, l’Argentine a remporté la finale de la Coupe du Monde 2022 contre la France, après avoir remporté brillamment sa séance de tirs au but (4-2).

Alors que les Argentins ont largement dominé les hostilités pendant 75 minutes, menant 2-0, le rapport de force s’est inversé lorsque Kylian Mbappé (alias le GOAT) a inscrit un doublé, dont un pénalty, en une minute.

Les prolongations ont été rythmées par le but de Messi, et un deuxième pénalty tiré par le prodige de Bondy, permettant aux Tricolores de recoller au score. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le troisième but argentin aurait pu être annulé par l’arbitre.

Crédit Photo : MAXPPP / Nick Potts

Le troisième but argentin sème la discorde

C’est en tout cas ce que stipule l’alinéa 9 de la loi 3 régissant les joueurs, repéré par nos confrères de L’Équipe :

«Si, après qu’un but est marqué, l’arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu’une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué : l’arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l’équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire».

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P — SPORTbible (@sportbible) December 18, 2022

En effet, deux remplaçants de l’Albiceleste ont été aperçus sur le terrain avant même que le ballon ne franchisse la ligne. De ce fait, ce but aurait dû être invalidé par l’arbitre.Toutefois, les règles du sport sont compliquées et le corps arbitral fait tout son possible pour prendre les meilleures décisions.

Alors oui, la défaite est amère tant le suspense était insoutenable, mais on ne peut que féliciter les Argentins pour leur victoire méritée face à une équipe de France en dents de scie, qui a su rebondir grâce à un Kylian Mbappé magistral.