En attendant le bouillant quart de finale de Coupe du monde qui opposera la France à l'Angleterre, testez vos connaissances sur l'équipe de France avec ce quiz consacré à l'histoire des Bleus.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 après sa victoire (3-1) contre la Pologne, l'équipe de France poursuit son aventure au Qatar. Emmenés par un Kylian Mbappé en mission et déjà auteur de 5 buts en 4 matches, les Bleus défieront l'Angleterre de Harry Kane le samedi 10 décembre (20 heures) au Al Bayt Stadium d'Al Khor avec l'ambition de rejoindre le dernier carré pour la sixième fois de leur histoire.

Quart de finale de #FIFAWorldCup :



ANGLETERRE ?????? FRANCE pic.twitter.com/WtwC4BkW1T — Actu Foot (@ActuFoot_) December 4, 2022

Testez vos connaissances avec le quiz spécial équipe de France

Curieusement, malgré leur passif commun, les Français et les Anglais ne se sont jamais rencontrés en phases finales de Coupe du monde. Il y a bien eu deux confrontations en poule en 1966 et 1982 mais hormis ces deux rencontres, perdues par nos Bleus, les deux équipes n'avaient jusqu'à présent jamais croisé le fer lors des matches à élimination directe. Ce quart de finale sera donc une première et tous les fans trépignent déjà d'impatience à l'idée d'assister à cette affiche

Pour vous faire patienter jusqu'au coup d'envoi, on vous propose de tester vos connaissances sur l'équipe de France avec ce quiz consacré à l'histoire des Bleus. Bonne chance et allez les Bleus !