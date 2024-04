La réaction parfaite du plongeur Alexis Jandard après sa chute spectaculaire devant Emmanuel Macron

Ce jeudi 4 avril, l’inauguration du Centre aquatique olympique (CAO) à Saint-Denis a connu un buzz inattendu grâce au plongeur olympique Alexis Jandard. En pleine représentation devant les caméras et Emmanuel Macron, il a chuté de manière très spectaculaire.

Il serait bien passé d’une telle publicité, à quelques mois des Jeux Olympiques, mais Alexis Jandard préfère jouer la carte de l’autodérision. Le plongeur olympique s’est illustré, bien malgré lui, lors de l’inauguration du CAO à Saint-Denis en glissant sur son perchoir.

Sa jambe droite a glissé au moment de prendre de l’élan, entraînant alors une chute spectaculaire, sous les yeux d’Emmanuel Macron, présent pour l’occasion, et de quelques caméras. Naturellement, les images de la chute ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Alexis Jandard a eu la gentillesse de réagir à notre micro après son sacré plongeon à l'inauguration du centre aquatique olympique ce jeudi. Bravo pour l'autodérision, et bonne chance pour les Jeux ! https://t.co/rMxQ2ZlfWj pic.twitter.com/u7DDCCM8r1 — RMC Sport (@RMCsport) April 4, 2024

Heureusement pour lui, Alexis Jandard n’a souffert d’aucune blessure à la suite de cette chute et il a pu reprendre l’entraînement dans la journée. Plus de peur que de mal et surtout beaucoup d’humour pour l’athlète qui a réagi à ce buzz inattendu : “J’ai eu une petite faiblesse sur mon pied d’appui et j’ai chuté devant le président et la France entière. Je reçois des messages, ce n’est pas possible. Mais amusez-vous hein, c’est le moment de me vanner parce que là, je mérite de ouf”, explique-t-il.

“J’ai glissé chef !”

Sur Instagram, le plongeur a partagé une image de son dos que l’on voit éraflé et même saignant par endroits. Toujours avec humour, il accompagne sa photo d’une réplique culte de “La 7ème Compagnie” : “J’ai glissé chef !”

Crédit photo : Instagram / Alexis Jandard

Conscient d’être la cible de moqueries depuis cette chute, Alexis Jandard a donc préféré la carte de l’autodérision, même s’il se serait bien passé d’une telle médiatisation : “Ce sont des choses qui arrivent aux plongeurs tous les jours. Malheureusement, ça s’est passé aux yeux de toute la France et du président. C’est dommage, c’est un peu la honte, mais j’ai tout de même passé un bon moment”.

Nul doute que l’athlète aura à coeur de se refaire une réputation lors des Jeux Olympiques d’été à Paris.