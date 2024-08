JO Paris 2024 : Un athlète vomit « 10 fois » après avoir nagé dans la Seine

Le triathlète canadien Tyler Mislawchuk a eu un léger problème digestif après avoir nagé dans la Seine lors d’une épreuve aux Jeux Olympiques de Paris. Explications.

Ce qui devait arriver, arriva. Le triathlon avec une partie de natation dans la Seine a fait couler beaucoup d’encre. Alors que de nombreux Français criaient au scandale en raison de la forte pollution dans la Seine, l’épreuve s’est finalement déroulée sans encombre, ou presque...

Alors que le triathlète canadien Tyler Mislawchuk a terminé le triathlon des Jeux Olympiques de Paris 2024 à la 9ᵉ position ce mercredi 31 juillet, en réalisant le score d’1h44 et 25 secondes, le sportif a eu un petit accident après avoir franchi la ligne d’arrivée. Tyler Mislawchuk a vomi 10 fois après avoir terminé sa course.

Interrogé par Reuters, l’homme de 29 ans aurait déclaré : "Je ne suis pas venu pour faire top 10, mais j'ai donné tout ce que j'avais. J'y suis allé à fond, je n'ai pas de regrets. J’ai vomi dix fois". Il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’enflamme et tienne pour responsable l’état de l’eau de la Seine en raison du fort taux de pollution. Pour rappel, l’épreuve de triathlon avait été reportée deux fois depuis de début des Jeux Olympique en raison, justement, d’un taux de pollution de l’eau trop élevé. Il y a quelques semaines, la maire de Paris, Anne Hidalgo ou encore Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, s'étaient baignées dans la Seine sans aucun problème. Rappelons que ce type de symptôme peut survenir après un effort intense.

Alors que parmi les images qui marquent déjà les Jeux Olympiques de Paris 2024 on retrouve le saut au-dessus de l’eau de Gabriel Medina à Tahiti en épreuve de surf, ou encore le saut prodigieux de Simone Biles en gymnastique, le vomi de Tyler Mislawchuk semble se hisser en tête des clichés les plus marquants de la compétition. Mieux vaut en rire…

