Hier, un médaillé olympique norvégien a fondu en larmes en pleine interview à la télévision pour une raison surréaliste.

Faute avouée est-elle à moitié pardonnée ? Au lieu de célébrer sa performance réussie aux JO d’hiver 2026, un biathlète norvégien s’est laissé aller à une confidence lunaire.

Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.



Norway’s biathlete Sturla Holm Laegreid is having quite the week#olympics2026#milanocortina2026

pic.twitter.com/bcI9zBHaoA — RGF (@rgfray1) February 10, 2026

Un médaille olympique avoue son infidélité en direct

Ce qui aurait dû être un moment de joie s’est transformé en un épisode de l'émission Confessions intimes. Ce mardi 10 février, Sturla Holm Laegreid a décroché la médaille de bronze lors de l’individuel 20 km de biathlonaux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

À son arrivée, l’athlète médaillé a été interviewé par la télévision norvégienne. C'est dans ce contexte que le sportif de 28 ans a évoqué son ex-compagne en des termes élogieux.

La suite après cette vidéo « C’est quelqu’un qui ne regarde peut-être pas aujourd’hui. Il y a six mois, j’ai rencontré l’amour de ma vie, la personne la plus belle et la plus gentille au monde », a-t-il indiqué au micro de la chaîne NRK.

Crédit Photo : Eloisa Lopez / REUTERS

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le jeune homme a enchaîné sur une révélation surprenante. Face à la caméra, ce dernier a reconnu en direct avoir trompé sa petite amie.

« Et il y a trois mois, j’ai commis la plus grosse erreur de ma vie : je l’ai trompée », a-t-il ajouté.

Selon ses propres mots, il lui a avoué avoir fauté quelques jours avant l’événement sportif.

« Ça a été la pire semaine de ma vie. Le sport est passé au second plan ces derniers jours. J’aurais tellement aimé pouvoir partager ça avec elle », a-t-il poursuivi.

Son ex-compagne lui répond

Le Scandinave assume ses propos et avoue avoir prémédité ce qu’il allait dire en cas de victoire.

« Je savais que si gagnais une médaille, mon message aurait plus de poids. Si cela peut me donner une toute petite chance de lui dire à quel point je l'aime, je préfère commettre un suicide social à la télévision en direct juste pour avoir cette petite chance », a-t-il conclu.

Crédit Photo : Matthew Childs REFILE / REUTERS

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prise de parole a fait mouche. Ce mercredi, l’ex-chérie de Sturla Holm Laegreid a répondu à celui qui a brisé son cœur.

Dans un SMS envoyé au quotidien norvégien Verdens Gang, la principale concernée a écrit qu’il était « difficile de pardonner ».

« Même après une déclaration d’amour devant la planète entière. Je n’ai pas choisi d’être placée dans cette position et c’est douloureux de m’y retrouver », a-t-elle ajouté.

Le message est clair : l’heure de la réconciliation n’a pas encore sonné.