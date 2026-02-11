« La plus grosse erreur de ma vie » : un médaillé olympique révèle son infidélité en direct, son ex-compagne répond

Par |

Sturla Holm Laegreid

Hier, un médaillé olympique norvégien a fondu en larmes en pleine interview à la télévision pour une raison surréaliste.

Faute avouée est-elle à moitié pardonnée ? Au lieu de célébrer sa performance réussie aux JO d’hiver 2026, un biathlète norvégien s’est laissé aller à une confidence lunaire.

Un médaille olympique avoue son infidélité en direct

Ce qui aurait dû être un moment de joie s’est transformé en un épisode de l'émission Confessions intimes. Ce mardi 10 février, Sturla Holm Laegreid a décroché la médaille de bronze lors de l’individuel 20 km de biathlonaux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

À son arrivée, l’athlète médaillé a été interviewé par la télévision norvégienne. C'est dans ce contexte que le sportif de 28 ans a évoqué son ex-compagne en des termes élogieux. 

La suite après cette vidéo

« C’est quelqu’un qui ne regarde peut-être pas aujourd’hui. Il y a six mois, j’ai rencontré l’amour de ma vie, la personne la plus belle et la plus gentille au monde », a-t-il indiqué au micro de la chaîne NRK.

Sturla Holm LaegreidCrédit Photo : Eloisa Lopez / REUTERS

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le jeune homme a enchaîné sur une révélation surprenante. Face à la caméra, ce dernier a reconnu en direct avoir trompé sa petite amie. 

« Et il y a trois mois, j’ai commis la plus grosse erreur de ma vie : je l’ai trompée », a-t-il ajouté.

Selon ses propres mots, il lui a avoué avoir fauté quelques jours avant l’événement sportif.

« Ça a été la pire semaine de ma vie. Le sport est passé au second plan ces derniers jours. J’aurais tellement aimé pouvoir partager ça avec elle », a-t-il poursuivi.

Son ex-compagne lui répond

Le Scandinave assume ses propos et avoue avoir prémédité ce qu’il allait dire en cas de victoire.

« Je savais que si gagnais une médaille, mon message aurait plus de poids. Si cela peut me donner une toute petite chance de lui dire à quel point je l'aime, je préfère commettre un suicide social à la télévision en direct juste pour avoir cette petite chance », a-t-il conclu.

Sturla Holm LaegreidCrédit Photo : Matthew Childs REFILE / REUTERS

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prise de parole a fait mouche. Ce mercredi, l’ex-chérie de Sturla Holm Laegreid a répondu à celui qui a brisé son cœur.

Dans un SMS envoyé au quotidien norvégien Verdens Gang, la principale concernée a écrit qu’il était « difficile de pardonner ».

« Même après une déclaration d’amour devant la planète entière. Je n’ai pas choisi d’être placée dans cette position et c’est douloureux de m’y retrouver », a-t-elle ajouté.

Le message est clair : l’heure de la réconciliation n’a pas encore sonné.

Source : Le Figaro
Suivez nous sur Google News
Athlète

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Capture d'écran montrant la sprinteuse en train de frapper sa rivale
En pleine course, une sprinteuse frappe son adversaire avec son bâton de relais et la fait chuter lourdement
L'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, décédée à l'âge de 33 ans
Mort d'une athlète, ayant participé aux Jeux olympiques de Paris, dans de terribles circonstances
Sheetal Devi, jeune para-athlète indienne de 17 ans
Née sans bras, cette para-archère de 17 ans bat un record du monde et fait sensation aux Jeux paralympiques
Le para-athlète italien Giacomo Perini
Jeux paralympiques : médaillé de bronze, ce rameur italien a été disqualifié pour avoir utilisé un objet interdit
Logo des Jeux paralympiques
Jeux paralympiques : mais pourquoi les athlètes sourds et malentendants ne participent pas aux épreuves ?