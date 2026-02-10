« Ah bah là, elle est flinguée » : les médailles des JO 2026 se cassent déjà dans les mains des athlètes

Les JO de Milan-Cortina rencontrent déjà le premier problème de la quinzaine et il concerne les médailles distribuées aux athlètes.

JO 2026 : moins de trois jours après leur lancement et déjà un problème de médailles

Ça y est, les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina ont débuté. Et trois jours à peine après le lancement de la grande messe du sport, l’heure est déjà aux critiques. Ou du moins à la déception. Non pas au niveau de l’organisation ou de la qualité des pistes, faites de neige artificielle (en tous cas, pas pour l’instant), mais du côté des médailles.

En effet, les premières médailles ont été distribuées dès samedi après les premières épreuves. Seulement, les athlètes ont déjà noté un problème avec leur breloque. Comme le rapportent nos confrères de TF1 info, les médailles se cassent déjà. En réalité, il s’agit de l’attache qui permet de fixer la médaille au ruban, qui cède.

Ainsi, plusieurs athlètes en ont fait le constat un peu par hasard. À commencer par notre Français, Mathis Desloges. Le fondeur a rapporté la première médaille, en argent, à l’équipe de France, ouvrant ainsi notre compteur.

Des médailles qui se détachent de leur cordon

Crédit photo : ActionPress/ Icon Sport

Alors qu’il était au micro de France Télévisions, le médaillé en skiathlon a lancé un « Ah bah là, elle est flinguée », en parlant de sa médaille tombée du cordon. L’athlète s’en est rendu compte alors qu’il célébrait sa récompense avec son équipe. « Il y a un truc qui a volé », confirme l’un des membres.

Même son de cloche chez les athlètes américains, déjà particulièrement critiques lors des JO de Paris à cause de la décoloration des médailles en bronze. Breezy Johnson, fraîchement médaillée en or lors de la descente a raconté sa mésaventure devant la presse :

« J'étais tellement contente après avoir reçu [la médaille], je sautais dans tous les sens et elle est tombée de son cordon, elle est plus lourde que je ne le pensais. C'est peut-être pour ça que le cordon a cédé, les Italiens sont pourtant connus pour leurs talents d'ingénieur. Je pense que quelqu'un va me la réparer. »

Breezy Johnson. Crédit photo : SIPA

Même histoire pour Alysa Liu, championne olympique de patinage avec l’équipe américaine. « Ma médaille n'a pas besoin de ruban », lance-t-elle avec humour sur Instagram. Les remarques des athlètes ont été prises en compte par les organisateurs de Milan-Cortina. « Nous allons accorder une attention maximale aux médailles », a assuré Andrea Francisi, le directeur des opérations des Jeux 2026.