« Elle est ignorante » : J.K. Rowling clashe Emma Watson après sa demande de réconciliation

Depuis l’interview de Emma Watson demandant une réconciliation, les choses se sont envenimées avec J.K. Rowling. Cette dernière a publié un long message dénonçant le comportement de l’actrice dans les médias.

Ce week-end, Emma Watson a fait parler d’elle pour sa demande de réconciliation avec J.K. Rowling dans le cadre d'un podcast. L’auteure de Harry Potter n’a pas tardé à lui répondre en relayant une vidéo parodique d’une comédienne se moquant des propos de Emma Watson.

Les choses semblent donc de plus en plus tendues entre J.K. Rowling et les trois acteurs stars de la saga magique, qui s’opposent aux propos transphobes de la première. Et ce qui aurait pu être une énième querelle entre eux ne s’est pas arrêté là.

Pas plus tard qu’hier, J.K. Rowling s’est de nouveau emparée de son compte X pour adresser un long message sur le sujet. Elle rejette également les remarques conciliantes faites par Emma Watson en interview.

J.K. Rowling défend le droit d’expression de Emma Watson et ses partenaires…

Crédit photo : Getty Images

Dans son message, relayé depuis par de grands médias tels que The Guardian, J.K. Rowling reconnaît d’abord aux acteurs leur droit d’avoir une opinion :

« Emma Watson et ses partenaires à l'écran ont parfaitement le droit d'adhérer à l'idéologie de l'identité de genre. Ces croyances sont protégées par la loi, et je ne voudrais pas qu'ils soient menacés de perte d'emploi, de violence ou de mort à cause d'elles. »

L’auteure fustige ensuite les prises de positions publiques de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint à son encontre :

« Cependant, Emma et Dan [Radcliffe] en particulier ont tous deux clairement indiqué au cours des dernières années qu’ils pensaient que notre ancienne association professionnelle leur conférait un droit particulier – que dis-je, une obligation – de me critiquer et de critiquer mes opinions en public. »

… avant de contre-attaquer et dénoncer les propos publics de l’actrice

Capture d'écran. Crédit photo : BBC/ Youtube

Puis, J.K. Rowling raconte une anecdote survenue après la cérémonie des Baftas 2022 (les Oscars britanniques). Lors de cette soirée, Emma Watson avait fait allusion aux propos transphobes de l’auteure dans un discours, avant d’apporter son soutien à la communauté LGBTQ : « Je soutiens toutes les sorcières. » L’auteure précise ensuite que l’actrice lui a fait remettre une note écrite juste après l’événement.

« C'était à l'époque où les menaces de mort, de viol et de torture à mon encontre étaient à leur comble, à un moment où mes mesures de sécurité personnelle avaient dû être considérablement renforcées et où j'étais constamment inquiète pour la sécurité de ma famille. Emma venait de jeter de l'huile sur le feu, et pourtant, elle pensait qu'une simple expression d'inquiétude de sa part me rassurerait quant à sa profonde sympathie et sa bienveillance », assène-t-elle.

Malgré tout, l’auteure ajoute avoir « décliné à plusieurs reprises les invitations » à commenter les propos de Emma Watson, car elle « ne voulait pas qu'elle soit harcelée à cause de [s]es propos. »

J.K. Rowling tire ensuite à boulets rouges sur l’actrice et son peu d’expérience sur la vie :

« Comme d'autres personnes qui n'ont jamais connu la vie adulte sans la richesse et la célébrité, Emma a si peu d'expérience de la vie réelle qu'elle ignore son ignorance… Je n'étais pas multimillionnaire à quatorze ans. J'ai vécu dans la pauvreté pendant l'écriture du livre qui a rendu Emma célèbre. Je comprends donc, par ma propre expérience, ce que signifie la destruction des droits des femmes, à laquelle Emma a participé avec tant d'enthousiasme, pour les femmes et les filles privées de ses privilèges. »

Une chose est sûre, les deux femmes ne sont pas près de se réconcilier.