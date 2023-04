Avis à tous les sportifs ! Le dimanche 14 mai prochain, la ville de Chevry-Cossigny organise la 6 ème édition de son Trail à Obstacles.

Au programme : 3 parcours pour tous les âges : enfants, ados et adultes.

Les pitchouns pourront s’amuser sur un circuit adapté de 1,5 kms avec tobogan gonflable, tapis de glisse et jeux d’eau. Nos chers ados, eux, iront se frotter à davantage de difficultés avec un parcours de 2,5 kms et des obstacles plus complexes : mur d’escalade, filet commando, montagne de ballots de paille...

Enfin, pour nous les grands, c’est rendez-vous en terre inconnue avec de la boue, de la flotte, de la mousse, et de la grimpette ! Tout ça sur 7,5 kms, à travers champs. Un conseil pour affronter ce beau parcours, c’est un entraînement tous les dimanches matin entre potes pour se motiver tous ensemble !

Pour le jour J, la ville de Chevry-Cossigny a tout prévu : une garderie pour s’occuper de nos gamins, un échauffement pour se mettre en jambes, des ravitaillements pour s’hydrater pendant la course et un barbecue à l’arrivée pour fêter sa perf’ !

Comment rejoindre l’aventure TOC pour une bonne dose de fun, de soleil et de bonne humeur ?

Cliquez vers ce lien pour vous inscrire en solo ou avec votre team :

https://www.sportinnovation.fr

Et en plus, on court pour la bonne cause, car un euro par billet sera reversé à l’association « le Hérisson » qui accompagne des enfants et des jeunes adultes porteurs de handicap.