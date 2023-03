Pour la première fois, un Français remporte la mythique course Barkley et entre dans l'histoire

Vendredi 17 mars, un Français a remporté pour la première fois la Barkley, la mythique course américaine réputée pour être la plus difficile au monde.

La Barkley est une épreuve de trail qui se déroule dans le Tennessee, aux États-Unis, et est réputée pour être la course à pied la plus difficile au monde. Les coureurs doivent traverser 160 kilomètres dans un climat humide et brumeux et le terrain, qui n’est pas balisé, contient près de 20 000 mètres de dénivelé positif.

Le parcours est tenu secret jusqu'au dernier moment, change tous les ans et le jour J, les coureurs doivent utiliser une carte et une boussole pour trouver eux-mêmes le chemin. Parfois, les sportifs sont amenés à courir hors des sentiers et à s’aventurer dans des grottes humides, gravir des pentes raides et broussailleuses et traverser des ronces ou des troncs d’arbres.

Cette course s’organise comme une sorte de jeu de piste car les coureurs doivent trouver 13 livres cachés sur chacune des boucles. Une fois qu’ils ont trouvé un livre, ils doivent arracher la page qui correspond à leur numéro de dossard afin de prouver leur passage. Évidemment, l’usage d’un GPS ou d’un téléphone est strictement interdit et si les participants ont un problème, ils sont livrés à eux-mêmes.

Un Français remporte la course pour la première fois

Cette année, un Français a participé à la course. Aurélien Sanchez est un homme de 32 ans originaire de Toulouse. Pour terminer officiellement la course, le sportif devait franchir la ligne d’arrivée moins de 60 heures après être parti. Et c’est ce qu’il a fait puisqu’il a couru pendant 58 heures, 32 minutes et 12 secondes.

En réalisant cet exploit, Aurélien est entré dans l’histoire puisqu’il est devenu le premier Français à remporter cette course. Il est arrivé seulement quelques minutes avant l’Américain John Kelly (58 heures, 42 minutes et 23 secondes) et le Belge Karel Sabbe (59 heures, 53 minutes et 33 secondes). Depuis la création de la course en 1986, seulement 15 participants ont réussi à la finir dans les temps, et cette situation n’était pas arrivée depuis 2017.

Pour faire une telle performance, Aurélien s’est beaucoup entraîné. De plus, il n’en est pas à sa première course puisque le sportif a déjà battu des records en traversant les Pyrénées ou en participant à la dernière Chartreuse Terminorum, la Barkley française.