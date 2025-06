Il reste 30 minutes sous l'eau en apnée et pulvérise le record du monde

En Croatie, un apnéiste a battu un record impressionnant : il est parvenu à rester près de 30 minutes sous l’eau, tout en retenant son souffle. Record du monde battu !

Combien de temps tenez-vous sous l’eau sans respirer ? Pour le savoir, vous pouvez vous chronométrer dans une piscine ou participer à des concours d’apnée. C’est ce qu’a fait Vitomir Maricic, un Croate, ce samedi 14 juin. Suivi par près de 180 000 personnes sur Instagram, il a battu un record du monde d’apnée.

L’apnéiste est parvenu à rester 29 minutes et 3 secondes sous l’eau sans respirer. Il a ainsi battu le record du monde de l’apnée la plus longue.

“Après 20 minutes, c’est devenu plus facile, du moins dans la tête”, a-t-il affirmé à La Dépêche.

Près de 30 minutes sous l’eau

Cet exploit a été réalisé dans un bassin de trois mètres en Croatie. Ce n’est pas la première fois que Vitomir Maricic bat des records d’apnée. Le 17 septembre 2021, il a parcouru 107 mètres sous l’eau en une seule inspiration, battant le record du monde du “plus long parcours de marche sous-marine en apnée”, selon RMC Sport. Pour pouvoir rester au fond de la piscine, il tenait un poids et a retenu sa respiration pendant 3 minutes et 6 secondes.

Pour pouvoir battre ce nouveau record et rester près de 30 minutes sous l’eau, Vitomir Maricic a inspiré de l’air pur pendant plusieurs minutes avant de plonger. Cette technique permet de rester plus longtemps sous l’eau car l’air que nous respirons habituellement est composé de 21% d’oxygène.

Pour le moment, cette performance n’a pas été validée officiellement par le Guinness World Records. Auparavant, le record de la plus longue apnée a été battu par un autre Croate, Goran Colak, qui est resté sous l’eau pendant 22 minutes et 32 secondes. Il avait lui-aussi respiré de l’oxygène pur avant sa performance. La plus longue apnée sans oxygène pur a été réalisée par un Français, Stéphane Mifsud, qui avait réussi à retenir sa respiration pendant 11 minutes et 35 secondes. De son côté, l'apnéiste Guillaume Néry avait réalisé une vidéo sublime en dansant autour de cachalots endormis.

Pour rappel, retenir sa respiration sous l'eau peut être dangereux, comme le montre la situation de ces deux plongeurs en apnée qui ont dû être secourus par hélicoptère.