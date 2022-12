Supporters français et marocains fêtent ensemble la victoire des Bleus, des dizaines de milliers de personnes dans les rues

Les Bleus sont qualifiés pour la finale du Mondial 2022. Une qualification célébrée aux quatre coins du pays.

Ils l’ont fait !

À voir aussi

À l’issue d’une demi-finale tendue et parfois irrespirable, l’équipe de France de football s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde ce mercredi 14 décembre à Al-Khor (Qatar), en venant à bout d’une valeureuse équipe marocaine (2-0) qui aura su gagner les cœurs durant la compétition.

Portés par un Antoine Griezmann des grands soirs, les Bleus ont mis ainsi fin au rêve du Maroc, qui espérait devenir la première nation africaine à atteindre la finale du Mondial.

De cette rencontre, durant laquelle les Bleus ont donné l’impression que rien ne pouvait leur arriver à défaut de tout maîtriser, on retiendra bien sûr la performance exceptionnelle du gardien et capitaine Hugo Lloris qui a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le début du tournoi.

On retiendra aussi et surtout que les Tricolores disputeront la 4e finale de Coupe du monde de leur histoire dimanche prochain, après celles de 1998, 2006 et 2018. C’est la première fois depuis le Brésil en 2002 que le tenant du titre se qualifie pour une deuxième finale de rang. C’est dire l’exploit réalisé par les hommes de Didier Deschamps.

La France fête la qualification des Bleus pour la finale du Mondial

Cette victoire, suivie par plus de 20 millions de téléspectateurs, a été célébrée aux quatre coins du pays dans une ambiance de fête, malgré quelques débordements. Des célébrations hélas entachées par le décès d’un adolescent de 14 ans renversé par un chauffard à Montpellier (Hérault).

Des scènes de joie ont ainsi été observées sur les Champs-Élysées, où plus de 20 000 supporteurs des Bleus ont fêté la qualification malgré le froid qui régnait. Des fans marocains, déçus mais bien décidés à célébrer le parcours fantastique de leur équipe, étaient également de la partie.

Bon nombre d’entre eux faisait d'ailleurs part de leur souhait de voir la France triompher en finale, se joignant volontiers aux célébrations de leurs adversaires du soir.

« On est, on est, on est en finale » ?



L’ambiance monte sur les Champs Elysées pic.twitter.com/bMhnIeP5va — Alexandre Aflalo (@aflaalex) December 14, 2022 Petit message aux haineux irresponsables qui avaient anticipé le pire, hier sur les Champs-Elysées, les drapeaux français, marocains, algériens et autres, se sont agités ensemble. #francemaroc #ChampsElysées #FRAMAR pic.twitter.com/SbISxc3no3 — AB7 Média (@Ab7Media) December 15, 2022

1/5 Hier soir la France s’est qualifiée pour la finale de la coupe du monde. Les supporters et supportrices sont allés fêter ça sur les Champs-Elysées, dans la joie, dans le partage. #francemaroc #MoroccoVsFrance pic.twitter.com/Uf0R3QimJ3 — AB7 Média (@Ab7Media) December 15, 2022

Quelques incidents ont toutefois été signalés sur la plus belle avenue du monde. Les forces de l’ordre ont notamment fait usage de gaz lacrymogènes après avoir été la cible de projectiles.

Quarante personnes, issues de la mouvance ultradroite, ont par ailleurs été arrêtées à proximité des Champs-Élysées. Ces individus, qui « voulaient clairement en découdre » selon la police, étaient en possession d’armes prohibées.

Au total, 167 personnes ont été arrêtées en région parisienne et 95 sur l'ensemble du territoire.

À Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes ou encore Lille, les mêmes scènes de liesse et autres concerts de klaxons ont accompagné cette qualification historique.

Notons que la place Bellecour de Lyon a été le théâtre d’une rixe, rapidement dispersée par la police.

Malgré ces incidents, la grande majorité des célébrations s’est déroulée dans une ambiance bon enfant.

La suite ? Ce sera dimanche où les coéquipiers de Kylian Mbappé iront défier l’Argentine d’un Léo Messi en mission pour une finale de rêve qui restera, quoiqu’il arrive, dans l’histoire