L’arroseur arrosé ! Après la victoire de la France contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde, les internautes français ont pris un malin plaisir à se moquer du journal britannique The Sun qui avait entrepris une campagne de communication en plein Paris pour troller la France.

Il ne fallait pas provoquer le coq ! Les Anglais viennent de l’apprendre à leurs dépends. Le choc de ces quarts de finale entre la France et l’Angleterre a tenu toutes ses promesses et ce sont bien les Bleus qui se qualifient pour le dernier carré de la Coupe du Monde !

Capture d'écran

Un scénario haletant durant lequel la France a ouvert le score grâce à Aurélien Tchouaméni à la 17ème minute, avant de subir et de voir l’Angleterre égaliser sur un penalty de Harry Kane à la 54ème minute.

Alors qu’on s’acheminait vers un money time suffoquant, c’est Olivier Giroud qui libère la nation bleue à la 78ème minute. Trois minutes plus tard, nouveau penalty pour les Anglais mais cette fois-ci Harry Kane envoie le ballon dans les tribunes : victoire finale 2-1 pour la France !

Une douce victoire pour la France qui renvoie l’Angleterre à la maison. Un match entre deux tels rivaux est toujours particulier et la journal britannique The Sun avait mis du piment avant la rencontre !

« The Sun » devient « The Seum » sur les réseaux

En effet, ils avaient pris un malin plaisir à se moquer des Bleus à travers une campagne de publicité osée dans les rues de Paris.

Paris looks lovely this time of year #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KT8PHQQTHt — The Sun (@TheSun) December 10, 2022

Vendredi, The Sun avait placardé plusieurs affiches près de la tour Eiffel sur lesquelles on voyait des «Unes» des joueurs de la sélection anglaises avec certains messages à l’humour très « british », pour mieux provoquer les Français : « Allez les Rosbifs », « Au revoir les Gaulois » ou encore « Le Roi Kyle » avec le nom de Kylian rayé, en référence au duel annoncé entre Kyle Walker et notre Mbappé national.

Sûr de la puissance de frappe des Three Lions, The Sun était persuadé que la Coupe du Monde allait revenir mais la vérité du terrain a livré son verdict. Les Anglais vont revenir à la maison les mains vides, encore une fois…

Allez ! une dernière pour toi @TheSun. Good evening with the "seum" ? pic.twitter.com/Bsy71LKnoD — Gael Vallet (@vallet_gael) December 10, 2022

Et les internautes français se sont alors amusés de détourner la campagne du Sun, en rebaptisant le journal «The Seum» comme vous pouvez le voir dans les différents tweets.

the english seum pic.twitter.com/5ETWkSiw70 — LIDTAPE OUT 300 ? (@guccuzi21) December 10, 2022

Here Comes The Seum https://t.co/QWCOYBe5uH — Larbi Tranculay (@Larbi_Tranculay) December 10, 2022

Un sacré retour de baton très drôle !

En demi-finales, la France devra affronter l’étonnante équipe du Maroc qui est la première nation africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du Monde !