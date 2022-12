Cette photo de Giroud et Mbappé, qui se regardent tendrement, enflamme les réseaux sociaux

Les internautes s'amusent d'une photo montrant Giroud et Mbappé plus complices que jamais.

Convaincante malgré quelques frayeurs (mais ne serait-ce pas finalement l’ADN de ces Bleus?), l’équipe de France de football s’est imposé 3 buts à 1 face à la Pologne ce dimanche 4 décembre en huitième de finale de la Coupe du monde, à Doha (Qatar).

Les hommes de Didier Deschamps poursuivent donc leur quête d’un deuxième sacre mondial consécutif (un exploit qui n’a plus été réalisé depuis le Brésil de Pelé en 1962) et défieront samedi prochain, en quarts de finale, les Anglais, faciles vainqueurs du Sénégal (3-0).

Une photo de Giroud et Mbappé enflamme les réseaux sociaux

Cette victoire face aux Polonais de Robert Lewandowski porte le sceau des deux attaquants Olivier Giroud, buteur, et surtout Kylian Mbappé, auteur d’une prestation majuscule, ponctuée de deux buts exceptionnels et d’une passe décisive.

Une performance saluée par la presse internationale et qui propulse le joueur du PSG dans une autre dimension. Déjà buteur à 9 reprises en Coupe du monde (4 buts en 2018 et 5 en 2022), le natif de Bondy est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre ce cap. Il rejoint des grands noms comme Lionel Messi, mais aussi Roberto Baggio ou encore David Villa, dépassant Diego Maradona (8 buts).

Pourtant hier soir à l’issue du match, ce n’est pas uniquement pour sa performance XXL que Kylian MBappé faisait parler de lui sur les réseaux sociaux. L’attaquant parisien faisait en effet l’objet d’une attention toute particulière des internautes en raison d’une photo qui a suscité bon nombre de commentaires et autres détournements.

Sur ce cliché, immortalisé après le premier des Bleus, on peut ainsi voir Kylian Mbappé regarder tendrement son coéquipier Olivier Giroud qui le tient dans ses bras. Un regard très complice et presque amoureux qui a beaucoup amusé la toile.

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes s’en donnent à cœur joie, comme en attestent les tweets qui suivent.

Cette jolie scène témoigne en tout cas d’une relation enfin apaisée entre les deux joueurs dont les rapports n’ont pas toujours été au beau fixe, notamment durant le dernier championnat d’Europe raté en 2021.

De bon augure pour les Bleus qui auront forcément besoin de ces deux-là pour aller chercher leur troisième étoile.