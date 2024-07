« Au revoir Cyril » : la cagnotte lancée pour aider Cyril Hanouna à quitter la France explose son objectif

Un site internet a lancé une cagnotte en ligne pour aider Cyril Hanouna à quitter la France après la victoire du NFP aux législatives.

Ses paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd !

Souvenez-vous, mi-juin, l'animateur controversé Cyril Hanouna avait déclaré qu'il quitterait le pays en cas de victoire de la France insoumise aux élections législatives anticipées. Le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon faisant partie de la coalition de gauche (Nouveau Front Populaire) ayant remporté le plus de sièges lors du scrutin, le trublion du paf - comme on le surnomme - a donc été sommé de tenir sa promesse par de nombreux internautes et autres manifestants au soir du deuxième tour.

Et bien qu'à l'époque, le principal intéressé était revenu sur ses propos dès le lendemain, en prétextant « une boutade », certains n'ont pas manqué, non sans un certain sarcasme, de lui rappeler qu'il était peut-être temps d'honorer cette promesse.

Crédit photo : capture d'écran / Youtube

Une cagnotte entend « aider » Cyril Hanouna à quitter la France

C'est notamment le cas du site internet L’Esprit Critique, qui se propose même de donner un coup de main à l'animateur de « Touche pas à mon poste ».

Principalement connu pour ses contenus d’analyse et de vulgarisation, régulièrement postés sur Youtube ou encore TikTok, le site a en effet lancé, ce mardi 9 juillet, une cagnotte pour « aider » Cyril Hanouna à quitter la France. Intitulée « Au revoir Cyril », la cagnotte, dont l'objectif affiché était de récolter 1 000 euros afin d'offrir à l'animateur un aller-simple, vers la destination de son choix, a d'ores et déjà récolté plus de... 2 300 euros.

Une belle somme pour « un projet honorable » !

Crédit photo : capture d'écran / lespritcritique.fr

Au-delà de l'aspect ironique de cette initiative, la démarche de L'Esprit Critique a également une vocation pédagogique puisque l'argent rassemblé devrait être, en réalité, utilisé pour éduquer et alerter le plus grand nombre sur le rôle des médias.

« Si on dépasse les 1000 euros (qui financent son ticket), on s’engage à reverser l’ensemble de la cagnotte à une association d’éducation aux médias » (L'Esprit Critique)

Décidément, les temps sont durs pour l'animateur qui a appris hier que son émission phare n'allait plus être diffusée en direct, à partir de la rentrée prochaine.