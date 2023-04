Koh-Lanta 2023 : candidats, éliminations, lieu de tournage, toutes les informations sur la nouvelle saison “Le Feu sacré”

Diffusée depuis le 21 février 2023, la nouvelle saison de Koh Lanta, intitulée “Le Feu Sacré” bat son plein actuellement. Voici toutes les informations à connaître sur cette édition 2023 de la célèbre émission de télé-réalité d’aventures et de survie.

Denis Brogniart, présentateur phare de Koh Lanta depuis la deuxième saison. / Crédit photo : TF1

En France, cela fait désormais vingt-deux ans que le jeu d’aventures Koh-Lanta, présenté par Denis Brogniart depuis la seconde saison, réunit des adeptes devant la télévision pour découvrir des novices, des candidats issus de la société, avides de découvrir les rudiments de la survie.

Au-delà de la survie en elle-même, Koh-Lanta est aussi un programme truffé d’épreuves sportives et ludiques, mais aussi une expérience de vie en micro-société où la mise en place de stratégies s’avère très importante. Parce qu’ils sont généralement plus d’une vingtaine au début de l’aventure, il n’en restera qu’un à la fin, qui remportera le joli chèque de la production de Koh-Lanta.

Vingt-deux ans après son lancement, Koh-Lanta, qui célèbre sa 24ème saison, reste une émission phare du petit écran et depuis, de nombreux candidats sont devenus des légendes et certaines épreuves sont devenues des classiques du genre. Quels sont les candidats ou quelles sont les aventurières qui marqueront cette nouvelle saison de Koh-Lanta ?

Forcément, le plus difficile pour la production, Adventure Line Productions en l’occurrence, c’est de rajouter toujours un peu de nouveauté dans Koh-Lanta, que ce soit dans le format ou dans le déroulé de l’aventure.

Koh-Lanta, le Feu Sacré : l’arrivée du talisman sacré

Pour cette année 2023, Koh-Lanta a donc ajouté un nouvel objet crucial : le talisman sacré. Intitulée “Koh-Lanta : Le Feu sacré”, cette nouvelle édition a été tournée aux Philippines pour la première fois de son histoire, du 9 août au 17 septembre 2022. Elle puise son intrigue autour de la légende qui entoure le volcan Mayon, qui est le volcan le plus actif du pays.

Situé à la limite des plaques tectoniques eurasienne et philippine, le volcan Mayon a connu une cinquantaine d’éruptions sur les quatres derniers siècles, dont certaines qui ont causé des pertes humaines et matérielles considérables. Son activité souvent destructrice lui a attribué une légende, celle du feu sacré, d’où le nom de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, qui est la 24ème depuis que le programme a débarqué à la télé en France.

Le talisman sacré débarque dans Koh Lanta. / Crédit photo : TF1

Se basant sur cette légende, “Koh-Lanta : Le Feu sacré” introduit donc le talisman sacré, remis en jeu lors de chaque épreuve de confort et qui permet, à son vainqueur, d’être détenteur d’un pouvoir incommensurable.

En effet, le possesseur du talisman sacré peut choisir de se protéger ou de protéger la personne de son choix lors du fameux conseil de sa tribu. Si sa tribu remporte l’épreuve d’immunité, le détenteur du talisman sacré peut alors jouer un rôle crucial lors du conseil de l’autre tribu, en choisissant de protéger ou non un aventurier de l’équipe adverse.

Depuis le début de l’édition 2023 de Koh-Lanta, nous avons déjà pu voir à plusieurs reprises le rôle pivot que joue le talisman s’il est sciemment utilisé. Une nouveauté qui fait donc son effet, à l’instar des nouvelles armes stratégiques, introduites la saison dernière, et qui sont encore de la partie.

Koh-Lanta, Le Feu sacré : vingt candidats, un seul vainqueur

Pour cette nouvelle saison de “Koh-Lanta, le Feu sacré”, on nous a donc présenté vingt candidats qui participent pour la première fois au jeu d’aventure et de survie. Au départ, les vingt aventuriers ont été dispersés en deux groupes composés par les deux vainqueurs du parcours du combattant qui a lancé l’aventure, comme à chaque édition.

Vainqueur de l’épreuve homme, c’est Nicolas, entrepreneur corse de 43 ans, qui a composé la tribu des jaunes, celle des Paniman. Il a sélectionné Grâce, technicienne en plasturgie âgée de 39 ans; Frédéric, directeur commercial de 33 ans; Clémence, raccordeuse de fibre optique âgée de 27 ans; Quentin, charpentier de 26 ans; Gilles, agriculteur de 31 ans; Laura, photographe de 32 ans; Tania, diététicienne de 22 ans; Benjamin, marin de 23 ans; et Célia, assistante familiale de 49 ans.

Le candidat Nicolas a été détenteur du talisman sacré / Crédit photo : TF1

Celle qui a remporté l’épreuve femme, c’est la conquérante Helena, kinésithérapeute de 27 ans, qui a composé la tribu des rouges, celle des Tinago. Elle a sélectionné Julie, footballeuse de 33 ans; Esteban, vendeur-démonstrateur de 40 ans; Anne-Sophie, professeure de zumba de 35 ans; Rudy, conducteur de métro âgé de 41 ans; Martin, fromager de 30 ans; Élodie, responsable marketing de 35 ans; Alexandre, responsable logistique de 34 ans; et Emin, directeur général âgé de 56 ans.

Au bout de dix jours d’aventure, les cartes ont été redistribuées par Rudy et Gilles, qui ont recomposé les deux tribus, en les mélangeant. Avant cette recomposition, Célia, Emin, Alexandre et Élodie avaient été éliminés par le vote de leur tribu au conseil, tandis que Benjamin a préféré abandonner le jeu. Depuis, d’autres têtes sont tombées avec d’abord Martin, sur un abandon médical alors que Christine et Rudy ont été éliminés par vote au conseil.

Entre-temps, Rudy était revenu dans le jeu suite à l’abandon médical de Martin, après avoir été éliminé une première fois par les Tinago (tribu rouge), avant donc d’être éliminé une seconde fois par les Paniman (tribu jaune), malgré un sacré coup de bluff jamais tenté dans Koh-Lanta.

Du côté des survivants improbables, on peut aussi citer la candidate Tania, dont l’affiliation chez les jaunes n’était pas évidente, ce qui a failli lui coûter sa place, avant d’intégrer l’équipe des rouges, qui l’ont éliminé au conseil. Heureusement pour elle, l’abandon volontaire de Benjamin a permis à sa réintégration dans le jeu, de retour dans l’équipe des jaunes où elle a su faire amende honorable et se mettre plus au service de l’équipe. Là voilà miraculée et toujours en place dans le jeu au moment de la réunification.

L'équipe rouge des Tinago a perdu lors de cette épreuve. / Crédit photo : TF1

Koh-Lanta, Le Feu sacré : une rencontre épique entre ambassadeurs

Dans le dernier épisode, diffusé le mardi 11 avril 2023, l’heure était donc à la réunification des deux tribus pendant que les deux ambassadeurs, volontaires, se rencontraient. Représentante de la tribu jaune des Paniman, Grâce s’est donc confronté au représentant de la tribu rouge des Tinago, Quentin. Or, les deux aventuriers faisaient partie de la même équipe originelle au début de “Koh-Lanta, Le Feu sacré” puisqu’ils se sont battus ensemble sous la bannière des Panimam (tribu jaune), avant qu’ils soient séparés lors de la recomposition des équipes.

Si on pouvait penser que les deux arriveraient facilement sur un accord afin d’éliminer un candidat et s’assurer de poursuivre l’aventure. Or la ténacité et la droiture des deux candidats les ont emmenés jusqu’au fameux tirage au sort de la boule noire. Un tirage remporté par l'aventurière Grâce, très fière de son coup, face à un Quentin en plein désaveu.



L’épisode du mardi 11 avril se terminait par ce triste coup du sort mais depuis, il semblerait que le candidat Quentin n’ait finalement pas dit son dernier mot dans cette aventure.

Dans l’épisode diffusé ce mardi 18 avril, on a donc eu la confirmation que Quentin restait dans l’aventure. Il peut remercier sa bonne étoile et surtout la candidate Grâce, pourtant son adversaire lors de la réunion des ambassadeurs et qui avait tiré la boule blanche, qui a tout simplement décidé de quitter “Koh-Lanta, Le Feu sacré”.

L’aventurière, matriarche de l’équipe des jaunes, a avoué ressentir un manque énorme de sa famille et de ses enfants. Sa décision de quitter l’aventure permet donc à Quentin de rester lors d’un moment émotionnellement très touchant. Ce retournement de situation est tout simplement du jamais vu dans Koh-Lanta !

Koh-Lanta, Le Feu sacré diffusé sur TF1. / Crédit photo : TF1

À ce jour, ils ne sont désormais plus que 10 aventuriers dans la tribu réunifiée : Nicolas, Helena, Frédéric, Quentin, Gilles, Esteban, Julie, Laura, Clémence et Tania. À qui le prochain totem ? Quels sont les cinq aventuriers qui se hisseront à la course d’orientation ? Qui sera le trio final de candidats aventuriers qui s’affrontera sur les poteaux ? Réponses dans les prochaines semaines dans Koh-Lanta, à suivre tous les mardis à la télé sur TF1 à partir de 21h15, mais aussi en replay sur MyTF1.

La candidate Anne-Sophie, ancienne rouge des Tinago, dernière éliminée lors du premier conseil de la réunification / Crédit photo : TF1

