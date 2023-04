Qui est Anne-Sophie, la candidate de “Koh-Lanta, Le Feu sacré” ?

Actuellement diffusée sur TF1, l’émission “Koh-Lanta, Le Feu sacré” nous fait découvrir de nouveaux candidats et nouvelles candidates dans une saison pleine de rebondissements. Aujourd’hui, focus sur l'aventurière Anne-Sophie, candidate éliminée lors de l’émission du 18 avril au conseil de la réunification !

Anne-Sophie, aventurière de Koh-Lanta, Le Feu sacré. / Crédit photo : TF1

Cela fait désormais vingt-deux ans que le jeu d’aventures Koh-Lanta réunit des adeptes devant la télévision pour découvrir des novices, des candidats issus de la société, avides de découvrir les rudiments de la survie.

Au-delà de la survie en elle-même, Koh-Lanta est aussi un programme truffé d’épreuves sportives et ludiques, mais aussi une expérience de vie en micro-société où la mise en place de stratégies s’avère très importante. Parce qu’ils sont généralement plus d’une vingtaine au début de l’aventure, il n’en restera qu’un à la fin, qui remportera le joli chèque de la production de Koh-Lanta.

Vingt-deux ans après son lancement, Koh-Lanta reste une émission phare du petit écran et depuis, de nombreux candidats sont devenus des légendes et certaines épreuves sont devenues des classiques du genre.

Forcément, le plus difficile pour la production, Adventure Line Productions en l’occurrence, c’est de rajouter toujours un peu de nouveauté, que ce soit dans le format ou dans le déroulé de l’aventure.

Koh-Lanta, le Feu Sacré : l’arrivée du talisman sacré

Pour cette année 2023, Koh-Lanta a donc ajouté un nouvel objet crucial : le talisman sacré. Intitulée “Koh-Lanta : Le Feu sacré”, cette nouvelle édition a été tournée aux Philippines pour la première fois de son histoire, du 9 août au 17 septembre 2022. Elle puise son intrigue autour de la légende qui entoure le volcan Mayon, qui est le volcan le plus actif du pays.

Situé à la limite des plaques tectoniques eurasienne et philippine, le volcan Mayon a connu une cinquantaine d’éruptions sur les quatres derniers siècles, dont certaines qui ont causé des pertes humaines et matérielles considérables. Son activité souvent destructrice lui a attribué une légende, celle du feu sacré, d’où le nom de cette nouvelle édition de Koh-Lanta.

Anne-Sophie, candidate de Koh-Lanta, Le Feu Sacré, est prof de zumba. / Crédit photo : TF1

Se basant sur cette légende, “Koh-Lanta : Le Feu sacré” introduit donc le talisman sacré, remis en jeu lors de chaque épreuve de confort et qui permet, à son vainqueur, d’être détenteur d’un pouvoir incommensurable.

En effet, le possesseur du talisman sacré peut choisir de se protéger ou de protéger la personne de son choix lors du fameux conseil de sa tribu. Si sa tribu remporte l’épreuve d’immunité, le détenteur du talisman sacré peut alors jouer un rôle crucial lors du conseil de l’autre tribu, en choisissant de protéger ou non un aventurier de l’équipe adverse.

Depuis le début de l’édition 2023 de Koh-Lanta, nous avons déjà pu voir à plusieurs reprises le rôle pivot que joue le talisman s’il est sciemment utilisé. Une nouveauté qui fait donc son effet, à l’instar des nouvelles armes stratégiques, introduites la saison dernière, et qui sont encore de la partie.

Koh-Lanta, Le Feu sacré : qui est Anne-Sophie ?

Parmi les vingt candidats qui participent à cette 24ème saison de Koh-Lanta, intitulée “Le Feu sacré”, on découvre notamment Anne-Sophie, âgée de 35 ans, candidate de l’équipe des rouges, celle des Tinago.

Après avoir découvert Anne-Sophie, coach sportive et femme du footballeur Anthony Mounier, lors de la précédente saison de Koh-Lanta, intitulée “Le Totem Maudit”, nous avons donc le droit à une seconde Anne-Sophie consécutive. Et c’est encore une prof de sport, mais un sport bien différent cette fois-ci puisque c’est de la danse : “La danse, c’est vraiment une bouffée d’oxygène pour moi et je suis vraiment dans ma bulle”, explique-t-elle dans son portrait.

Portrait de Anne-Sophie, prof de zumba et candidate de Koh-Lanta, Le Feu sacré. / Crédit photo : TF1

Ancienne employée de rayon au supermarché E. Leclerc de Lunéville, Anne-Sophie est désormais prof de zumba et donne également des cours de renforcement musculaire pour adultes et pour enfants.

“C’est un sport à part entière qui permet d’évacuer, de s’évader tout en dansant. Je considère ma discipline comme une médecine du coeur. Faire de la zumba est idéal pour le cardio, mais aussi pour assainir et tonifier le corps. Le côté sympa aussi c’est d’avoir des abdos et une belle silhouette.” confiait-elle au quotidien régional L’Est Républicain, au mois de novembre dernier.

Le confinement a marqué un tournant pour son activité : “Au début, un peu par jeu, j’envoyais aux copines des petites séquences d’entraînement faites dans mon jardin, histoire de donner signe de vie. Et puis, le bouche-à-oreille a fonctionné et des demandes de plus en plus nombreuses m’ont été faites” expliquait au même média, en mai 2020.

Sur YouTube et sur page Facebook, elle publie régulièrement des vidéos, faisant croître exponentiellement son nombre d’abonnés. Aujourd’hui, elle compte plus de 6600 abonnés sur Instagram, et plus de 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Sa vidéo qui compte le plus de vues est celle où elle initie à la zumba sur la musique “Jerusalema”, qui attiré plus de 359 000 vues.

En plus de cette activité professionnelle, Anne-Sophie est une passionnée de sport puisqu’elle est également membre du club de triathlon Les Ducs de Lunéville, un sport qu’elle a découvert “par hasard”. Ainsi, chaque semaine, elle fait 60 km de vélo, 40 km de course à pied et un nombre incalculable de longueurs en piscine pour tenir la distance.

Anne-Sophie a toujours vécu en Meurthe-et-Moselle. Elle a étudié au collège Eugène François à Gerbeviller, puis au lycée professionnel Paul Lapie, à Lunéville. Aujourd’hui, elle réside à Chanteheux, une commune de 2000 habitants, limitrophe de Lunéville.Quant à sa situation familiale, Anne-Sophie grandit auprès de ses parents handicapés, comme elle l’indiquait dans son portrait. Son père est devenu handicapé suite à un accident : “Mon papa, je suis ses jambes, il est mon carburant. Et quand je pense à lui, ça me donne la rage. Koh-Lanta, c’est aussi pour mon papa et je veux qu’il soit fier de moi. Je suis une battante, je suis une guerrière. Tout le monde me dit que je suis une warrior.”.

Enfin, concernant sa vie privée, Anne-Sophie reste assez discrète sur les réseaux sociaux. La candidate des Tinago est mariée et maman de deux enfants. Cependant, elle n’hésite pas à publier des photos de son chien, nommé Câlin, un cocker, avec lequel elle participe parfois à des concours de canicross.

Candidate de Koh-Lanta, Le Feu sacré, Anne-Sophie est une aventurière isolée. / Crédit photo : TF1

Anne-Sophie, un parcours en dents de scie dans "Koh-Lanta, Le Feu sacré"

Jusqu’à présent, Anne-Sophie a connu un parcours sans accroc dans “Koh-Lanta, Le Feu sacré”. Sélectionnée dans l’équipe des rouges, les Tinago, par Helena, au début de l’aventure, elle s’est rapidement démarquée par son tempérament de guerrière sur les épreuves et ses aptitudes sportives.

Cependant, sur le camp et dans la vie sociale, elle est jugée trop discrète et n’est pas forcément la plus active, ce qui lui attire des critiques des autres candidats qui remettent en cause son importance dans l’équipe, et dans l’aventure. En revanche, elle ne se prive pas aussi de critiquer les autres, notamment sa première capitaine Helena, qu’elle jugeait trop dictatrice. Attention, si vous n'avez pas encore vu les derniers épisodes, vous pouvez retrouver les vidéos en replay sur MyTF1.

Son nom est d’ailleurs revenu avec insistance dans la bouche de Grâce, lors de la réunion des ambassadeurs. En effet, Anne-Sophie a été largement prise pour cible, à l’instar d’Esteban, par la représentante des jaunes, pour qu’elle fasse partie des candidat(e)s à éliminer durant la réunion. Heureusement pour elle, la ténacité de Quentin, ambassadeur des rouges, qui a préféré tirer la boule noire plutôt que d’éliminer l’un de ses coéquipiers.

Anne-Sophie, candidate éliminée ce mardi 18 avril dans Koh-Lanta, Le Feu sacré. / Crédit photo : TF1

Cependant, dans l’épisode diffusé ce mardi 18 avril, on a pu assister à un énorme rebondissement puisque Grâce a décidé de quitter l’aventure, laissant sa place à Quentin. Cela n'a pas empêché Grâce de tirer à boulets rouges sur Anne-Sophie, la qualifiant d'aventurière fourbe : "Je n’ai pas compris pourquoi elle a dit ça. Comme je n’ai pas compris quand elle a dit que je lui faisais des clins d’œil lors des épreuves. J’étais juste polie." se défend-elle dans une interview donnée au Parisien, après son élimination lors de l'épisode diffusé ce mardi 18 avril.

De son côté, Anne-Sophie s’est retrouvée comme une aventurière de plus en plus isolée au moment de cette réunification, se retrouvant dans le viseur de Clémence notamment.

C’est donc sans grande surprise qu’Anne-Sophie a payé son isolement du reste du groupe en se faisant éliminer lors du conseil de la réunification. Elle a alors donné son vote noir à Julie, une ex-jaune, car elle s’est sentie trahie par les rouges : “Ils m’ont trahie, je ne pensais pas que cela allait se passer comme ça. J’étais très déçue. Lors du dépouillement, à chaque bulletin à mon nom, il se passait quelque chose dans mon ventre, j’ai eu tout chaud d’un coup. Je me disais que ce n’était pas possible. J’ai pensé : ‘Les enfoirés…’ Mais c’est le jeu” confie-t-elle dans Le Parisien, après son élimination.

Une fin en eau de boudin pour l'aventurière Anne-Sophie dans “Koh-Lanta, le Feu Sacré”, qui se dit néanmoins satisfait de son aventure : “Tous mes proches me disent que je suis restée la Anne-Sophie de tous les jours : discrète, mais qui dit les choses comme elle les pense, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et ne suit pas bêtement toutes les consignes de votes”, déclare-t-elle dans 20 Minutes.

“Koh-Lanta, le Feu Sacré” est diffusé tous les mardis sur TF1 à partir de 21h15 et tous les épisodes déjà diffusés sont disponibles en replay sur MyTF1.