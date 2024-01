Koh-Lanta, les Chasseurs d'immunité : découvrez le portrait des 20 candidats de la nouvelle saison

Il ne reste plus que quelques semaines avant de découvrir la nouvelle saison de Koh-Lanta. Pour vous aider à patienter, voici les portraits des candidats de cette saison.

Koh-Lanta revient bientôt sur nos écrans. La nouvelle saison, intitulée Koh-Lanta, les Chasseurs d’immunité, débutera le mardi 13 février. De nombreuses surprises seront au programme car cette année, les colliers d’immunité seront mis à l’honneur. En effet, les candidats pourront trouver ces précieux colliers dans “des endroits insoupçonnés” et “grâce aux indices mis en jeu”.

“Cette année, de nouveaux colliers d’immunité font leur apparition. Dans cette saison exceptionnelle, il y aura plus de colliers d’immunité mis en jeu, et ces colliers auront des pouvoirs immenses et inédits dans Koh-Lanta”, a précisé TF1.

Il ne reste plus que quelques semaines à attendre avant de revoir votre programme d’aventure préféré. Pour vous aider à patienter, voici les portraits des 20 candidats de cette saison. L’occasion de vous faire un premier avis avant de les découvrir dans l’aventure.

Alicia

Crédit photo : TF1

À 23 ans, Alicia risque de faire des étincelles dans l'aventure ! Cette jeune cheffe d'entreprise de construction de piscines se définit comme tenace. À la fois fière, directe, têtue, elle n'a pas peur du conflit et risque de donner du fil à retordre aux autres candidats. En plus de cela, elle le dit elle-même : vivre en communauté dans des conditions difficiles sera "un sacré challenge pour elle".

Cécile

Crédit photo : TF1

Directrice d'implantation de restaurants dans les Hauts-de-Seine, Cécile est âgée de 41 ans et souhaite prouver à ses proches qu'elle n'est "pas fragile, ni trop sophistiquée". Cette citadine a un objectif en participant à l'aventure : faire changer l'image que ses proches ont d'elle.

Émilie

Crédit photo : TF1

Mère de trois enfants qu'elle élève seule, Émilie a de l'ambition puisqu'elle souhaite "être la meilleure dans tout ce qu'elle entreprend". Dans sa profession, elle a gagné le titre de meilleure vendeuse de France depuis plusieurs années. Côté vie privée, cette sportive de 41 ans est également devenue championne de France de bikini fitness en 2015.

Julie

Crédit photo : TF1

Taxi dans la Nièvre, Julie, 37 ans, est une battante qui veut prouver que les efforts sont toujours récompensés. "Bienveillante" mais "intransigeante", elle a été forgée par "les épreuves de la vie" et souhaite récupérer les "100 patates" au terme de l'aventure.

Léa

Crédit photo : TF1

Voici une autre quarantenaire de la compétition. À 40 ans, Léa est responsable ressources humaines dans les Hauts-de-Seine. Après le décès de son père il y a 14 ans, elle a décidé de "voir le positif partout et de s'amuser de tout", raison pour laquelle elle a décidé de s'inscrire à Koh-Lanta. Léa veut être une aventurière complète en s'investissant sur le camp, dans les épreuves... et dans la stratégie.

Mégane

Crédit photo : TF1

À 28 ans, Mégane est vendeuse automobile en Moselle et la seule femme de son effectif. A la fois douce et forte, Mégane est une très bonne nageuse qui a dû interrompre sa carrière plus jeune à cause d'une blessure. En participant à Koh-Lanta, cette sportive souhaite prendre sa revanche.

Nathalie

Crédit photo : TF1

À 55 ans, Nathalie vit à Paris avec sa fille, qu'elle élève seule. Nathalie souhaite avancer dans l'aventure grâce à ses capacités relationnelles tout en faisant preuve de ruse : par peur d'être éliminée à cause de son âge, elle a prévu de ne pas dire toute la vérité à ce sujet aux autres aventuriers...

Océane

Crédit photo : TF1

Océane, 35 ans et gérante dans l'immobilier, est une jeune maman dévouée à sa famille. Aujourd'hui, Océane a "besoin de vivre quelque chose pour elle-même" en prouvant qu'elle est capable de gagner Koh-Lanta.

Pauline

Crédit photo : TF1

Depuis un an, Pauline exerce une activité de fromagère avec sa soeur. À 29 ans, elle a un fort caractère qu'elle cache derrière "une gentillesse et une fausse douceur". Dans l'aventure, Pauline veut user de stratégie en "faisant croire qu'elle n'est qu'une gentille blondinette" alors qu'elle est en réalité une redoutable aventurière.

Sarah

Crédit photo : TF1

Diagnostiquée hyperactive quand elle était jeune, Sarah cherche constamment à canaliser son énergie débordante. À 34 ans, Sarah a besoin de faire du sport chaque jour et se sent bien dans la nature. Enthousiaste et énergique, la jeune femme espère pouvoir canaliser son dynamisme dans l'aventure.

Alexis

Crédit photo : TF1

Chez les hommes, on retrouve Alexis, un ancien militaire de 21 ans. À 16 ans, Alexis a intégré l'armée et est parti en mission pendant quatre ans en tant que fusiller-marin. Son activité dans l'armée l'a aidé à forger son caractère et aujourd'hui, Alexis est sûr de lui et veut prouver qu'il peut aller loin dans l'aventure malgré son jeune âge.

Amri

Crédit photo : TF1

Ne vous fiez pas à son âge : à 42 ans, Amri est gérant d'une salle de sport et ancien champion de France et du monde de boxe ! Déterminé, ce boxeur professionnel possède un leadership naturel et souhaite devenir le "Zizou de Koh-Lanta". En participant à l'aventure, Amri veut rendre fier ses deux petits garçons.

Aurélien

Crédit photo : TF1

À 37 ans, cet agent commercial immobilier est le père d'une famille recomposée de cinq enfants. Aurélien est un ancien spécialiste du sprint et en participant à Koh-Lanta, il souhaite "retrouver la sensation d'aller au bout de lui-même".

David

Crédit photo : TF1

Depuis 20 ans, David est boucher et vit de sa passion. Issu d'un milieu modeste, ce sportif de 36 ans adore le rubgy et partage tout avec ses trois enfants. Il pourrait se démarquer dans l'aventure grâce à sa bonne humeur et sa simplicité.

Jean

Crédit photo : TF1

Jean est charpentier depuis qu'il a 14 ans. Aujourd'hui âgé de 26 ans et père d'un petit garçon, Jean veut "prendre un grand bol d'oxygène pour revenir plus fort". Grâce à ses qualités physiques évidentes, Jean veut aller loin dans la compétition et se voit déjà sur les poteaux.

Maxime

Crédit photo : TF1

Dans la vie, Maxime est passionné de montagne et de jeux de société. À 43 ans, cet ingénieur en électricité souhaite aller loin dans Koh-Lanta en faisant preuve de réflexion et de logique.

Meïssa

Crédit photo : TF1

À 29 ans, Meïssa se distingue par son parcours de vie : il y a 5 ans, cet aventurier a été victime d'un accident domestique qui lui a brûlé 12% du corps au 3ème degré, dont une grosse partie de la tête. Malgré cet accident, Meïssa est quelqu'un d'optimiste, enjoué et jovial qui souhaite rendre fière sa famille et prouver que tout est possible.

Ricky

Crédit photo : TF1

Ne vous fiez pas à sa petite taille : bien qu'il mesure 1,64 mètre, Ricky (surnommé Rikiki) est un sportif aguerri. Âgé de 23 ans, cet assistant d'éducation est champion de France 2018 de karaté, un sport qui l'a aidé à prendre confiance en lui quand il était victime de harcèlement scolaire. Vu comme un "bon copain", il veut offrir la victoire à sa mère et sa grand-mère.

Sébastien

Crédit photo : TF1

Sébastien, 30 ans, est le second charpentier de cette saison. Issu d'une famille de bûcherons, cet aventurier s'amusait à grimper dans les arbres et à faire des cabanes dès son plus jeune âge. Réservé, Sébastien espère que sa méfiance envers les autres ne sera pas un obstacle dans son aventure.

Steve

Crédit photo : TF1

Croyez-le ou non : cela fait maintenant 10 ans que Steve s'inscrit chaque année pour participer à Koh-Lanta ! Son rêve va finalement se réaliser et ce passionné de poker a décidé de tout miser sur la stratégie pour parvenir à ses fins.