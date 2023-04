Koh-Lanta : ces anciens candidats ne pourront plus jamais revenir dans le jeu pour une raison précise

Si certains candidats ont marqué l’esprit des téléspectateurs en participant à Koh-Lanta, ils ne pourront plus jamais revenir dans le jeu. Découvrez les aventuriers concernés.

Koh-Lanta organise régulièrement des éditions “All stars” où l’on peut retrouver des anciens candidats au jeu d’aventure, qui viennent à nouveau tenter leur chance. Cependant, certains aventuriers ne pourront plus jamais revenir dans l’émission, pour une raison bien précise.

Quand un candidat est sélectionné pour participer à Koh-Lanta, il est informé que s’il participe par la suite à une émission de téléréalité, il ne pourra plus jamais revenir dans l’émission de survie.

“Les candidats savent en faisant Koh-Lanta que s’ils veulent avoir une chance de participer ensuite à une édition spéciale, ils ne doivent pas participer à ces programmes de téléréalité. Nous n’empêchons personne de le faire. Mais après avoir fait ces téléréalités, aux yeux des téléspectateurs, ils n’ont plus l’aura d’un aventurier”, a expliqué Adventure Line Productions.

La règle est stricte et concerne toutes les émissions de téléréalité. Voici les candidats qui ne reviendront jamais dans Koh-Lanta.

Moundir Zoughari

Moundir est l’un des aventuriers les plus emblématiques de Koh-Lanta et pourtant, il ne réintégrera jamais le jeu de survie. Après trois participations, il a participé à “Moundir, l’aventurier de l’amour” sur TMC, puis “La Maison du bluff”, une émission centrée sur le poker. En 2021, il est également devenu le co-animateur de “La Bataille des Couples”.

Dylan Thiry

Dylan est un jeune aventurier qui s’est fait remarquer en 2017 non pas par ses capacités sportives, mais pour son franc-parler… et ses mocassins. Le jeune homme avait effectivement emmené ses chaussures Gucci pour se promener dans la jungle cambodgienne. Éliminé au bout de trois jours, il avait retenté sa chance quelques années plus tard avant de partir lors de la septième émission. Finalement, Dylan ne pourra plus revenir puisqu’il a intégré le casting des “Princes et Princesses de l’amour”, “La Bataille des Couples” et “La Villa des Coeurs Brisés”.

Benoît Assadi et Jesta Hillmann

Ce célèbre couple de Koh-Lanta s’est formé lors de l’aventure. En revenant en France, Benoît et Jesta ont concrétisé leur amour en se mariant et ils ont eu leur premier enfant. Par la suite, ils ont remporté l’émission “La Bataille des Couples” et Jesta a participé à “Mamans et Célèbres”.

Inès Loucif

En 2020, Inès a participé à “Koh-Lanta : l’île des héros”. Arrivée en finale, elle a décidé de mettre de côté sa carrière d’infirmière pour se tourner vers la téléréalité et participer à “La Villa des Coeurs Brisés” et “La Bataille des Couples”.

Frédérique Brugiroux

Frédérique a participé à la saison 10 de Koh-Lanta et a été la première à être éliminée de l’aventure, à l’unanimité. Elle s’est rapidement tournée vers la téléréalité en participant aux saisons 5, 6 et 9 des "Anges de la téléréalité", puis aux éditions , 2, 3 et 4 des "Vacances des Anges".

Wafa El Mejjad

Wafa a intégré la saison 10 de Koh-Lanta et a fait un beau parcours puisqu’elle est arrivée troisième dans l’aventure. Elle est ensuite revenue dans l’édition All Stars “La revanche des héros” avant de participer aux émissions de téléréalité “Friends Trip 3”, “La Bataille des Couples 2” et “Mamans et Célèbres”.

Pascal Saviani

Pascal a participé deux fois à Koh-Lanta et est arrivé deux fois en finale. Ce grand aventurier ne pourra cependant plus revenir dans l’émission puisqu’il a intégré “Les Vacances des Anges” et “Les Anges de la téléréalité”. En plus de cela, il a poussé des coups de gueule contre la production de Koh-Lanta, raison de plus pour laquelle on ne le reverra plus jamais dans l’émission.