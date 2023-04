Koh-Lanta : pendant une épreuve, un caca ignoré par Denis Brogniart a écoeuré les candidats

Lors de l’aventure “Koh-Lanta : La Légende” diffusée en 2021, les candidats ont été confrontés à une situation qui les a écoeurés au point d'avoir envie de vomir pendant une épreuve.

Il y a deux ans, Koh-Lanta célébrait son vingtième anniversaire en réunissant la crème de la crème des aventuriers ayant marqué l’histoire de l’émission lors d’une édition spéciale intitulée “La Légende”.

Durant cette édition, on avait donc des candidats aguerris qui connaissaient déjà les rudiments du jeu. Cela n’avait pas empêché certains aventuriers mythiques, à bout de force, de tricher en obtenant de la nourriture de la part de villageois voisins.

Parmi les aspects de la vie de survivants sur une île, il y a celui de l’hygiène de vie et notamment des toilettes. Les candidats sont contraints de faire leurs besoins dans la nature, notamment en creusant des trous dans la forêt ou en se soulageant directement dans la mer, loin du campement évidemment pour éviter que l’odeur ne vienne imprégner l’odorat des aventuriers en permanence.

Et comme on peut l’imaginer, les envies pressantes peuvent survenir à n’importe quel moment, même à quelques minutes d’une épreuve. C’est ce qui est arrivé à Laurent Maistret qui est allé déféquer dans la mer quelques minutes avant un défi. Cependant, le candidat n’était pas allé assez loin et ses excréments sont venus perturber les aventuriers durant l’épreuve.

“On a vu sa chose passer dans l’eau”

La candidate Jade se souvient très bien de ce moment qui a écoeuré les candidats : “Le courant a ramené ses besoins ! Juste avant le 3, 2, 1 de Denis Brogniart, on a vu sa chose passer dans l’eau”.

Malgré l’alerte des candidats auprès du présentateur, ce dernier ne les a tout simplement pas entendus, étant trop éloignés : “En fait, nous étions sur une plateforme, Denis était loin sur la plage, donc il ne nous a pas entendus. Mais nous avons dû sauter, nous n’avions pas le choix car le défi commençait. C’était dégoûtant !”, explique-t-elle, précisant même que certains avaient envie de vomir.

En septembre 2022, Laurent Maistret est revenu sur cette anecdote sur le plateau de Salon VIP, émission de BeIn Sports : “Je suis allée dans la mer et j’ai déposé mon petit bilan, tranquille. Quand je suis revenu, Denis nous a dit : ‘Allez vous mettre en place’. Et en fait, il y avait une structure en pleine mer, accessible seulement en passant par l’eau. Quand Denis a donné le top départ, on a vu arriver le petit bilan”.

Après coup, les candidats ont pris cette situation cocasse à la rigolade et Laurent Maistret s’en souvient comme un de ses moments forts dans Koh-Lanta, très fort même si on doit y ajouter l’odeur et l’image du “petit bilan” qui flotte sous les yeux des candidats.