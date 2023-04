Koh-Lanta, le Feu sacré : Helena a quitté son copain dès la sortie du jeu et voici pourquoi

Dans une récente interview, Helena, la candidate de “Koh-Lanta, le Feu sacré”, a expliqué pourquoi elle a quitté son compagnon directement après sa sortie du jeu.

Candidate marquante de cette édition de Koh Lanta, intitulée “Le Feu sacré”, Helena détonne par son assurance hors normes et sa compétitivité. Rapidement considérée comme une dictatrice du fait de son statut de capitaine et de son tempérament direct, elle s’est vite réadaptée en se fondant plus dans le collectif.

Crédit photo : TF1

Toujours en place, performante dans les épreuves, Helena a une sacrée carte à jouer pour la suite de l’aventure alors que la réunification vient d’avoir lieu entre les onze aventuriers restants.

Si les aventuriers ressentent inévitablement le manque de leurs proches après trois semaines d’aventure, ils espèrent aller le plus loin possible. Helena fait certainement partie des outsiders de cette saison de Koh-Lanta.

Koh-Lanta, le Feu sacré : révélation fracassante d'Helena

Au-delà de l’aspect survie et épreuve sportive, Koh-Lanta est surtout une aventure humaine qui change des vies et des personnalités. Les aventuriers et aventurières se redécouvrent et prennent énormément de recul avec leur vie quotidienne.

Crédit photo : TF1

C’est le cas d'Helena, qui a confié au média Ici Paris, avoir quitté son compagnon directement après être sortie du jeu. La raison est toute simple, Helena a réalisé que son copain ne lui avait pas manqué pendant l’aventure : “J’ai découvert que l’homme avec qui j’étais pendant le jeu ne m’avait pas manqué. On s’est donc séparés et j’ai retrouvé quelqu’un depuis”.

L’aventure Koh-Lanta a donc permis à Helena d’avoir une toute autre perception de la vie et de sa relation de couple. Une rupture inévitable pour elle qui a donc retrouvé l’amour depuis la fin du jeu.