Miss France 2024 : testez vos connaissances avec le questionnaire de culture générale

Testez vos connaissances et vos aptitudes avec le questionnaire auquel doivent répondre les candidates de Miss France.

Le 16 décembre prochain aura lieu l'élection de Miss France 2024 au Zénith de Dijon (Côte-d'Or). Pour l'occasion, TF1 a mis les petits plats dans les grands pour que l'événement, présenté pour la 29e fois par l'animateur Jean-Pierre Foucault, se déroule de la meilleure des façons.

Comme il est de coutume avec ce rendez-vous annuel, les pronostics vont bon train pour cette 93ème édition du plus célèbre des concours de beauté français.

Mais avant de connaître l'identité de celle qui succédera à Indira Ampiot (élue Miss France 2023), nous vous proposons d'enfiler le costume des prétendantes pour, comme elles, tester vos connaissances avec un quiz.

Comme chaque année, le traditionnel questionnaire de culture générale a en effet été soumis aux 30 candidates, qui ont passé l'épreuve depuis la Guyane où elles sont actuellement en stage.

Nous vous en dévoilons aujourd'hui le contenu ainsi que les réponses.

Testez vos connaissances avec le questionnaire de culture générale de Miss France

Le questionnaire qui suit se compose de 53 questions divisées en huit catégories : Actualité, Histoire-géographie, Logique (Mathématiques), Arts et littératures, Nature et écologie, Code de la route, Français et Anglais. Pour la première fois, l'accent sera également mis sur l'orthographe avec la présence d'une dictée.

ACTUALITÉ

1) Quel pays a intégré la zone euro cette année ?

2) Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de Rugby ?

3) Quel prix Nobel les deux français Anne L’Huillier et Pierre Agostini ont-ils reçu cette année ?

4) L’année 2024 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l’ambassadrice du Relais de la Flamme Olympique aux côtés de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx ?

5) Quelle grande actrice française a prêté son image pour l’affiche du Festival de Cannes 2023 ?

6) Quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée « meilleur pâtissier du monde », prix décerné par L’Union International des Boulangers et Pâtissiers, en octobre dernier ?

7) Dans quelle ville se déroulera la COP 28 qui débutera le 30 novembre prochain ?

8) Combien y a-t-il de restaurants étoilés en Côte d’Or en 2023 ?

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

9) Quelles sont les capitales des pays suivants : (0,5 par bonne réponse)

- Brésil

- Maroc

- Bolivie

- Norvège

- Turquie

- Suisse

10) Quel pays appelle-t-on « le pays du Soleil Levant »?

11) L’élection de Miss Univers a eu lieu au Salvador. Si vous allez à la plage dans ce pays, dans quel océan vous baignerez-vous?

12) Quel événement a-t-on fêté le 6 mai de cette année au Royaume-Uni?

13) La Préhistoire commence avec l’apparition des premiers êtres humains sur terre. Quel évènement en marque la fin ?

14) Quel personnage historique est à l’origine du Code civil ?

15) Dans quel moyen de transport a été signé l’Armistice du 11 novembre 1918 ?

16) En 1965, quel droit les femmes ont-elles obtenu ?

17) Le 1er février 1954, alors qu’une vague de froid traverse la France, un homme lance un appel d’urgence sur les ondes et dans les journaux pour venir en aide aux sans-abri. Comment s’appelait-il ?

18) Quels pays ont une frontière commune avec la Guyane française ?

LOGIQUE - MATHÉMATIQUES

19) Un croissant et une chouquette coûtent 2,10€ au total. Le croissant coûte 2€ de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette ?

20) Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel âge a Tom ?

21) Si un article qui valait initialement 15 euros est soldé à moins 20%, son prix est de...

22) Quelle est ma note moyenne si j’ai eu un 4, un 6, un 9 et un 20/20 ?

23) Complétez la suite numérique suivante :

- 3

- 13

- 1113

- 3113

24) Dans un lac, des nénuphars commencent à pousser. Chaque jour, la superficie qu’ils couvrent double de taille. S’il a fallu 48 jours aux nénuphars pour couvrir l’ensemble du lac, combien de jours leur a-t-il fallu pour en couvrir la moitié ?

A - 12

B - 24

C - 36

D - 47

25) Votre médecin vous prescrit 1 cachet à prendre toutes les demi-heures, combien de temps vous faudra-t-il pour prendre 6 cachets ?

A - 1h30

B - 2h00

C - 2h30

D - 3h00

26) Trouvez le mot qui remplace le ?

R3 J1 N6 D4 I5 A2 JARDIN

C1 P5 R2 U4 E6 O3 ?

27) Quelles sont les deux lettres qui complètent cette suite logique ?

21VN

32TX

43QS

54??

28) Quelle est la solution de l’équation : 28x + 30y + 31z = 365

A- x =3, y =6, z =9

B- x =1, y =4, z =7

C- x =7, y =8, z =10

D- x =1, y =9, z =12

ART ET LITTÉRATURE

29) Sur quelle main « le Penseur de Rodin » appuie-t-il son menton ?

A- Droite

B- Gauche

30) Dans la suite de quel film mythique des années 80 Tom Cruise a-t-il repris son rôle de Pete « Maverick » Mitchell en 2022 ?

31) Qui est l’auteur de cette célèbre citation : « On ne naît pas femme. On le devient »

32) Quel célèbre duo de la chanson française a sorti un nouvel album en 2022 intitulé « Les autres c’est nous » ?

A- Vitaa & Slimane

B- Brigitte

C- NTM

D- Bigflo & Oli

33) Quelle cérémonie récompense le monde de la musique aux États-Unis ?

A- Golden Globes

B- Bafta

C- Grammy Awards

D- Les victoires de la musique

34) Quel artiste est l’auteur de cette célèbre affiche du Moulin Rouge ?

A- Picasso

B- Toulouse Lautrec

C- Monet

D- Banksy

NATURE/ÉCOLOGIE

35) À combien estime-t-on le pourcentage d’eau douce sur terre ?

A- 2,5%

B- 7,5%

C- 20%

D- 95%

36) Qu’est-ce qu’une plante endémique ?

A- Une espèce qui propage une maladie

B- Une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée

C- Une espèce carnivore

D- Une espèce implantée par l’homme hors de son territoire d’origine

37) Lequel de ces déchets met le plus de temps à se décomposer dans la nature ?

A- Le chewimg-gum

B- La bouteille plastique

C- Le mégot de cigarette

38) Une immense nappe de déchets flotte dans l’océan Pacifique. On estime sa taille à...

A- 5 stades de foot

B- 3 fois la France

C- 1 piscine olympique

39) Parmi ces propositions, lequel de ces animaux tue le plus d’hommes chaque année ?

A- L’hippopotame

B- Le zèbre

C- Le requin

D- Le lion

CODE DE LA ROUTE

40) Quelle forme peut-on voir au centre du panneau indiquant une priorité à droite ?

41) Quel véhicule doit céder le passage (schéma) ?

A- Le bleu

B- Le jaune

42) Il est autorisé de téléphoner au volant muni d’une oreillette :

A- Vrai

B- Faux

FRANÇAIS

43) Quel mot a le sens le plus proche de « consensus »?

A- Accord

B- Divergence

C- Ineptie

D- Supplément

44) Exact est à incorrect ce que adroit est à :

A- Habile

B- Gauche

C- Fort

D- Malin

45) Quel mot peut-on associer à ces deux définitions : « Une petite danseuse classique » et « Un ami avare » ?

46) Conjuguez les phrases suivantes avec le verbe « porter » : (0,5 points par réponse)

Les robes qui ont été ....................... pour la sélection des 15 finalistes en 2022 étaient roses.

Si je suis élue Miss France, je ................... l’écharpe avec fierté

47) Quel mot manque pour reconstituer deux expressions populaires ?

- Quand se du voit dans parle

- jeter queue a du la on

- on en gueule la

48) Lequel de ces mots est correctement orthographié ?

A- Infractus

B- Gaufre

C- Omnibulé

D- Indemme

ANGLAIS

Complétez les phrases suivantes en conjugant les verbes indiqués entre parenthèses :

1- Sonia ...... ........ (to be) the most beautiful girl in my campus

2- Look at the door! Tom is...... ....... (to open) it now

3- I............... (to run) as soon as they told me so

4- Koffi and Mary................ (to win) National Cup of tennis two months ago

5- When I............... (to play) tennis last morning, I won every match

Pour connaître votre score, consultez les réponses