Plongez dans une enquête angoissante avec « Mystère à Venise », le 13 septembre au cinéma

La nouvelle enquête du détective Hercule Poirot débarque au cinéma. Présentation.

Hercule Poirot est de retour !

Le nouvel opus des enquêtes du personnage, né de l'imagination d'Agatha Christie, sort au cinéma le 13 septembre pour le plus grand bonheur des fans de la franchise.

Crédit photo : Disney

Immersion à Venise pour la nouvelle enquête angoissante du détective Hercule Poirot

Pour la troisième fois après 2019 (« Le crime de l’Orient-Express ») et 2020 (« Mort sur le Nil »), l'acteur britannique Kenneth Branagh (qui réalise également le film) reprend ainsi le rôle du célèbre détective belge.

Intitulé « Mystère à Venise », ce nouveau long-métrage nous plonge, comme vous l'avez certainement deviné, au cœur de la cité vénitienne où Hercule Poirot, désormais retraité, a élu domicile juste après la guerre.

Alors qu'il vit retiré et à l'écart de toutes affaires criminelles, dans une Venise quelque peu sinistrée, le détective est pourtant contraint malgré lui de reprendre du service. La faute à une soirée, en apparence anodine, qui va vite tourner au cauchemar, la veille de la Toussaint.

Retraité, Hercule Poirot reprend du service malgré lui

Tout commence lorsque son ami Araidne Oliver, l'une des plus grandes écrivaines de romans policiers au monde, lui rend visite et le convie à une séance de spiritisme dans un vieux palais que l'on dit hanté. Cette dernière souhaite l'avoir à ses côtés pour l'aider à prouver que ce genre de pratique n'est qu'une imposture. Acceptant à contrecœur la proposition, Hercule Poirot se rend dans ce palais appartenant à une célèbre cantatrice, mais il va vite le regretter lorsque l'un des participants à la séance est retrouvé assassiné.

Alors qu'il avait fait le choix de renoncer à sa vocation d'enquêteur, le voilà confronté à un dilemme. Doit-il ignorer cette affaire et laisser faire la police locale ou, au contraire, enquêter sur cette mort suspecte ? N'ayant d'autres choix que celui que lui dicte sa conscience, le détective se lance alors dans une enquête angoissante qui va le plonger dans les bas-fonds de la sérénissime.

Crédit photo : Disney

Inspiré de la nouvelle d’Agatha Christie intitulée « Le crime d’Halloween » (plus connue sous le titre de « La fête du potiron. »), ce nouvel opus devrait certainement ravir les amateurs du genre policier avec une ambiance haletante de bout en bout.

Et pour finir en beauté, ce film est servi par un casting 5 étoiles. Outre Kenneth Branagh, toujours aussi spectaculaire, on retrouve également Kyle Allen (« The In Between »), Jamie Dornan (« Cinquante Nuances de Grey »), ou encore Tina Fey, Jude Hill, Michelle Yeoh et cerise sur le gâteau, cocorico, notre Camille Cottin nationale.

« Mystère à Venise », c'est à découvrir dans les salles obscures à partir du 13 septembre !