TPMP : révolté, Raymond Aabou dévoile le montant étonnant de la retraite de sa mère

La semaine dernière, le chroniqueur Raymond Aabou a poussé un coup de gueule sur le plateau de TPMP après avoir dévoilé le montant de la retraite de sa mère.

Crédit Photo : TPMP

À voir aussi

Jeudi 16 mars, le chroniqueur de TPMP Raymond Aabou s’est insurgé contre les réformes des retraites sur le plateau de l’émission. Comme à son habitude, celui qui exerce toujours le métier de chauffeur-livreur n’y est pas allé de main morte pour exprimer son opinion.

Ce soir-là, Cyril Hanouna et son équipe débattaient sur la condamnation d’une femme, qui a été contrainte de dédommager les squatteurs qui avaient investi son immeuble situé dans le 9ème arrondissement de Lyon.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la décision de la justice a fortement agacé Matthieu Delormeau. Selon ses dires, ce dédommagement est une «forme d’aide accordée gracieusement par l’État».

«Ma maman touche 912 euros de retraite»

Même son de cloche pour Raymond, qui s’est empressé de pousser un coup de gueule en prenant l’exemple de sa mère :

«Il (Mathieu) met le doigt sur quelque chose qui ne tourne pas rond», a d’abord lancé le chroniqueur. Ma maman touche 912 euros de retraite, je fais ce que je peux pour l’aider. Mais il y a des gens qui n’ont jamais bossé, qui touchent 1300 voire 1400 d’aide».

Mais ce n’est pas tout ! Ce dernier a poussé sa réflexion encore plus loin : «À un moment donné, il faudra changer de système, on nous dit qu’on n’a pas d’argent, que pour trouver cet argent les gens doivent travailler plus longtemps», a-t-il poursuivi.

Avant d’ajouter : «Remettez la tête dans les comptes et dites-vous bien qu’il y a des gens qui n’ont pas versé un euro d’impôts en France et qui touchent 1000 ou 1200 euros d’aide (…) Et quelqu’un qui a travaillé trente-cinq ans va toucher 815 euros de retraite, ce n’est pas normal !».