À quelle fréquence faut-il changer ses éponges pour limiter les bactéries ?

Les éponges que nous utilisons dans nos cuisines ou salles de bain sont de vrais nids à bactéries. Voici quelques conseils pour savoir quand les changer.

Dans notre maison, il existe certains objets qui s’usent rapidement et que nous devons changer régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. La plupart de ces objets se trouvent dans la cuisine, une pièce où l’on peut retrouver plus de 1 000 bactéries par cm2, notamment sur les chiffons, dans le réfrigérateur, près des poubelles… ou encore sur les éponges.

Les éponges, que l’on utilise pour faire la vaisselle et nettoyer les surfaces, peuvent en effet accumuler jusqu’à 50 milliards de bactéries, d’après une étude de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il faut dire qu'avec leurs pores, leurs cavités, mais aussi leur humidité constante, les éponges forment un milieu propice au développement des bactéries. En plus de cela, à chaque lavage, de la graisse et de la saleté peuvent envahir l’éponge jusqu’à former une couche épaisse, difficile à éliminer.

Pour ces raisons, les éponges doivent être désinfectées et changées régulièrement. Mais quand et à quelle fréquence faut-il les changer ? Réponses.

Reconnaître une éponge sale

Pour savoir si vous devez changer votre éponge, voici quelques indices qui doivent vous alerter. Si l’éponge s’effrite, si elle est trop sèche et qu’elle n’absorbe plus l’eau, si vous l’utilisez pour nettoyer de la vaisselle très grasse, si elle sent mauvais ou qu’elle change de couleur, il est temps de la remplacer.

Crédit photo : iStock

En moyenne, une éponge doit être changée toutes les deux semaines. Dans le cas où vous utilisez une éponge pour nettoyer de la vaisselle grasse, remplacez-la toutes les semaines. Idéalement, il est préférable d’avoir une éponge pour chaque utilisation : une pour faire la vaisselle, une autre pour nettoyer les surfaces de la cuisine et une pour la salle de bain. Cette technique permet d’éviter la prolifération des bactéries, mais aussi de remplacer ses éponges moins souvent. Par exemple, une éponge utilisée pour nettoyer les plans de travail peut être remplacée tous les deux mois.

Pour garder une éponge le plus longtemps possible, voici quelques règles d’hygiène à respecter. Pour la nettoyer, rincez-la dans le bac à couverts du lave-vaisselle ou passez-la en machine à 60 degrés. Pensez aussi à la désinfecter tous les deux jours avec du vinaigre blanc. Rincez-la, essorez-la bien et posez-la sur un support qui ne retient pas l’eau pour une efficacité optimale.