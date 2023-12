Voici pourquoi les éponges ont une couleur différente 

Vous l’ignorez peut-être, mais la couleur des éponges de cuisine a une signification bien précise. Suivez le guide !

L’éponge est un produit ménager indispensable, notamment pour faire la vaisselle. Et c’est bien connu, les éponges pour faire la vaisselle ont différentes couleurs pour une raison bien précise. Chaque couleur a une fonction spécifique, qui joue un rôle important dans le nettoyage.

C’est pour cette raison qu’il est important de comprendre le code couleur des éponges. Dans le cas contraire, vous risquez fortement d’abîmer vos ustensiles et surfaces de cuisine.

Par exemple, l’éponge verte est parfaite pour éliminer les saletés tenaces et autres résidus brûlés sur les poêles et casseroles grâce à sa texture abrasive. Mais ce n’est pas tout ! On peut aussi l’utiliser pour nettoyer les grilles de four.

Sans réelle surprise, il est déconseillé de les utiliser pour laver la vaisselle délicate ou les surfaces antiadhésives. La raison ? Elle risque de causer de dégâts considérables comme des rayures.

Quelle couleur choisir ?

Les spécialistes recommandent de se tourner vers l’éponge rouge pour un lavage plus doux. Elle est parfaite pour nettoyer les verres à vin ou encore les assiettes en porcelaine.

Que les plus maniaques d’entre nous se rassurent, l’éponge rouge nettoie en profondeur. Pour les objets encore plus fragiles, on privilégiera les éponges jaunes et bleues.

La première est parfaite pour les surfaces délicates, tandis que la seconde est idéale pour la porcelaine fine. Enfin, l’éponge bleue est un très bon choix pour le nettoyage des casseroles et poêles. Elle est très efficace dans la durée.

Pour rappel, il est très important de garder ses éponges propres pour éviter d’en racheter tous les quatre matins. Pour ce faire, vous utiliser du vinaigre blanc ou encore du bicarbonate.