A-t-on le droit de ramasser du bois de chauffage dans la forêt ?

Même si le bois revient moins cher que tous les autres moyens de chauffage, son prix a très nettement augmenté cette année. C'est pourquoi la question se pose quant à une éventuelle possibilité de ramasser du bois dans la forêt. Mais que dit la loi à ce sujet ?

Le bois, un moyen de chauffage avantageux qui n'a pas été épargné par l'inflation

Aujourd'hui, plus de sept millions de foyers se chauffent au bois. Il faut dire que cela revient beaucoup moins cher que l'électricité ou le fioul. Malheureusement, ce moyen de chauffage a, lui aussi, subi une nette augmentation cette année. Et cette augmentation du prix de la stère a donné des idées aux propriétaires d'une cheminée.

Après tout, la forêt leur offre tout le bois dont ils ont besoin pour se chauffer tout au long de l'hiver. Et cerise sur le gâteau : petit bois et grosses branches à tronçonner sont gratuites dans la forêt.

Aujourd'hui, ils sont donc nombreux à profiter d'une balade pour faire quelques réserves. Et ces citoyens n'ont pas de scrupules à ramasser des branches tombées au sol car ce geste revient à nettoyer et libère le passage aux promeneurs.

La récolte de bois dans une forêt privée est assimilée à du vol

Problème : de nombreuses forêts sont privées. Seulement 25 % des domaines forestiers sont publics. En théorie, il est interdit de se balader sur un terrain privé. Ainsi, vous n'avez pas le droit de ramasser quoi que ce soit dans ces forêts.

À savoir que le fait de pénétrer sur un domaine privé, sans autorisation, constitue un délit passible d'une contravention. Et le fait d'y récupérer du bois est considéré comme du vol. En faisant cela, vous vous exposez donc à une amende de 45 000 euros assortie d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

Bien sûr, certaines forêts privées autorisent les promeneurs. En revanche, ces derniers n'ont pas le droit de ramasser le bois s'y trouvant. À moins que le propriétaire ne leur octroie sa permission.

Et dans une forêt publique ?

Dans une forêt publique, vous ne pouvez pas, non plus, ramasser du bois. Car l'Office national des forêts affirme que le bois est nécessaire à la préservation de la biodiversité. Les branches recouvrant le sol le protègent et le nourrissent en se décomposant. De plus, les arbres cassés ou morts servent d'abris aux animaux. D'après les différentes études réalisées dans les forêts, la survie d'un quart des espèces animales et végétales dépend de la présence de ce fameux bois mort.

À présent, vous êtes fixé. Il vous est formellement interdit de ramasser du bois de chauffage dans la forêt, qu'il s'agisse d'un domaine public ou privé. À la limite, vous avez plus de chance de pouvoir le faire dans une forêt privée car son propriétaire peut vous autoriser à faire quelques réserves pour l'hiver.

Si vous avez une forêt près de chez vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire...