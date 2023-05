En ouvrant sa facture d'électricité, il découvre avec stupeur qu'on lui réclame... 1 MILLION d'euros

Lorsque ce client belge a reçu sa facture d’électricité, il n’en a pas cru ses yeux. En ouvrant l’enveloppe, il s’aperçoit que la société lui réclame un montant de plus d’un million d’euros. Une course contre la montre s’engage alors pour faire annuler le débit automatique.

Crédit : tommaso79/ iStock

L’histoire se déroule en Belgique dans la commune de Mouscron, à Herseaux. Dimanche 30 avril, Alexandre, un habitant, jette un œil à sa facture d’énergie et s’aperçoit avec stupeur du montant astronomique réclamé : 1 279 611,43 euros.

« Je n’en revenais pas, j’ai cru à une blague. J’ai vérifié trois fois si c’était une vraie lettre d’Engie. Et ensuite, j’ai dû relire encore trois fois pour comprendre que je n’hallucinais pas », raconte l’Herseautois à nos confrères belges de RTL info.

Alexandre se met à pied d'œuvre pour faire le nécessaire et annuler la facture d’Engie. Il commence naturellement par appeler le numéro inscrit sur la facture avant de tomber sur une conseillère du service client.

« Elle m’a dit qu’elle ne pouvait rien faire pour moi et qu’il fallait que j’attende qu’elle en parle avec ses supérieurs. Mais quelle idée ! Elle me dit ça juste après m’avoir annoncé que j’avais une semaine pour faire recours avant d’être débité », poursuit Alexandre.

« J’étais vraiment mal en point »

Crédit : RTL info

Le temps est alors compté pour Alexandre dont la nervosité atteint son paroxysme, « je n’ai pas dormi pendant deux jours, j’étais vraiment mal en point », admet-il. Sans réponse de la part d’Engie depuis deux jours, l’Herseautois les rappelle en les menaçant de tout raconter aux médias si rien n’est fait. Une méthode dont Alexandre avoue ne pas être friand mais qu’il a jugé comme étant la seule pouvant lui éviter une procédure juridique.

Quelques jours plus tard, Alexandre reçoit enfin une bonne nouvelle : « L’une de leurs collaboratrices m’a appelé pour me rassurer et me dire que je n’allais pas être débité. Elle m’a alors expliqué que c’était un bug informatique. J’étais rassuré mais je peux vous dire que le niveau de stress que j’ai eu à ce moment-là, je ne l’ai pas oublié ».

Engie explique que cette erreur a été commise ‘à cause’ des panneaux solaires de la maison d’Alexandre, ce qui aurait entraîné une erreur de calcul.

Même si tout est rentré dans l’ordre, Alexandre admet ne plus être serein avec les montants d’Engie. « Je me méfie d’eux maintenant. Cette fois-ci le montant était tellement élevé que ça m’a tout de suite frappé. Mais imaginez si à chaque fois, il y a des erreurs. On se dit qu’il y a peut-être des erreurs de quelques euros qui passent inaperçues ».