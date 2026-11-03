Ce Jardiland de la Somme ferme définitivement le 20 décembre : à sa place, les clients espèrent un Ikea ou un Primark

Un nouveau magasin Jardiland va fermer ses portes à la fin de l’année. Il s’agit de celui d’Amiens, dans la zone commerciale de Shopping Promenade.

Plusieurs enseignes ont fermé des magasins en France. Et une fois de plus, un magasin Jardiland va disparaître du paysage commercial quelques semaines après la fermeture annoncée du Gamm Vert d’Aix Noulette.

Cette fois-ci, c’est le Jardiland de Shopping Promenade, du côté d’Amiens, qui tire sa révérence.

Le Jardiland d’Amiens ferme ses portes moins de dix ans après son arrivée

Les habitués du Jardiland d’Amiens (Somme) seront sans doute déçus d’apprendre que le magasin va définitivement fermer ses portes fin décembre. C’est le média Actu.fr qui a annoncé l’information.

Ce Jardiland a ouvert ses portes dans la zone commerciale de Shopping Promenade, dans le Nord d’Amiens, en 2018. Moins de dix ans après son arrivée, la célèbre enseigne va donc définitivement fermer ses portes.

Aucune raison officielle n’a été annoncée. Toutefois, on sait que le groupe Teract, propriétaire de Jardiland, fait face à des difficultés financières. Le Courrier Picard évoque des « facteurs stratégiques liés à l’évolution du marché ». La grande surface du magasin (6 500 m²) pose également des problèmes de coût et de logistique.

Un grand déstockage et des bons d'achat toujours valables

Crédit photo : Jardiland

Dans le magasin, les clients ne peuvent échapper à l’annonce : de nombreuses affiches indiquent un grand déstockage. Ainsi, ils peuvent bénéficier de −20 % à −30 % sur plusieurs catégories (du gazon artificiel au mobilier de jardin en passant par le couchage pour chats et chiens). Un déstockage avait également été annoncé avant la fermeture du Leroy Merlin de Rosa Parks, à Paris.

Pas de panique, les clients peuvent continuer d’utiliser les bons d’achat et les cartes de fidélité tant que le Jardiland de Shopping Promenade est ouvert. Cependant, le temps est compté puisque le magasin ferme fin décembre. Il faudra simplement les utiliser avant la fermeture du magasin. Dans le cas contraire, les avantages restent valables dans d’autres magasins Jardiland.

La suite après cette vidéo

Un Ikea ou un Primark à la place

Les salariés du magasin peuvent, dans la mesure du possible, occuper un poste dans d’autres Jardiland ou enseignes similaires comme Gamm Vert. Quant aux animaux, les règles sont strictes afin de garantir leur bien-être. De ce fait, les animaux qui n’auront pas été adoptés avant la fermeture seront transférés vers d’autres animaleries Jardiland de la région.

Enfin, Le Courrier Picard avance qu’un Ikea ou un Primark pourrait prendre la place du Jardiland. C’est également le souhait de nombreux clients qui doivent, pour le moment, faire plusieurs kilomètres jusqu’à Lille. Des discussions ont lieu pour déterminer laquelle de ces deux enseignes ouvrira en 2027.

Le Jardiland d’Amiens fermera ses portes le 20 décembre prochain.