Il gagne 350 000 euros par an en cumulant 3 jobs en télétravail et n'a aucune loyauté envers ses patrons

Auprès de Business Insider, un jeune actif, sous couvert d’anonymat, a témoigné de son expérience professionnelle en télétravail. Il travaille secrètement pour trois entreprises différentes, lui permettant de générer des revenus très conséquents.

Damien ne pense pas que ses employeurs seraient ravis d'apprendre qu'il jongle secrètement avec plusieurs emplois, mais il ne perd pas le sommeil pour autant. Si son nom a été modifié par le média Business Insider, c’est pour préserver son anonymat, par crainte de répercussions professionnelles.

Trentenaire, Damien travaille exclusivement en télétravail. Une situation qui lui permet de travailler pour plusieurs employeurs sans que ces derniers ne soient au courant. Dans son témoignage, il déclare notamment être en passe de gagner 350 000 euros cette année grâce à trois emplois dans le domaine de l'assistance informatique.

Tant qu’il fait son travail, ses employeurs ne se posent pas la question et n'ont aucune raison de le remettre en question. Damien fait partie des Américains qui ont secrètement jonglé avec plusieurs emplois à distance pour plus que doubler leurs revenus. Au cours des deux dernières années, Business Insider a interrogé plus de deux douzaines de travailleurs « suremployés » qui ont utilisé leur argent supplémentaire pour voyager dans le monde entier, acheter des médicaments pour maigrir et rembourser leurs dettes.

Certes, le cumul d'emplois sans l'accord de l'employeur peut avoir des répercussions professionnelles et conduire à l'épuisement professionnel. Mais de nombreux jongleurs ont confié au média que les avantages financiers l'emportaient généralement sur les inconvénients et les risques. Pour Damien, le revenu supplémentaire a permis à sa femme de quitter son emploi pendant qu'elle préparait sa prochaine carrière. Damien a également dépensé ses gains en meubles, restaurants et voyages.

« À un moment donné, j'avais tellement d'argent que je ne savais même pas quoi en faire »

Travailler plus pour gagner plus

En septembre dernier, Damien a commencé à travailler à temps plein dans le cadre d'un contrat rémunéré à environ 136 000 euros par an, en plus de son emploi principal - qui lui rapporte environ 127 000 euros par an. Damien a récemment décroché un troisième emploi contractuel à temps plein qui lui rapportera environ 71 000 euros entre la date de son entrée en fonction ce mois-ci et la fin de l'année, lorsque son contrat arrivera à échéance. Il prévoit de conserver ses trois emplois et d'augmenter encore ses revenus en travaillant à temps partiel pour deux autres employeurs.

"J'ai du mal à dire non, parce que j'ai l'impression que si je peux le faire, pourquoi pas ?"

Damien a essayé pour la première fois de jongler avec les emplois en 2021. Il gagnait 82 000 dollars par an dans un emploi d'assistance informatique et, lorsqu'il a décroché un nouveau poste d'informaticien rémunéré environ 100 000 euros, il a d'abord envisagé d'accepter le poste le plus rémunérateur. Mais il a ensuite réfléchi au temps libre dont il disposait pendant sa journée de travail : son rythme de travail pouvait être si lent qu'il lui arrivait d'aller à la salle de sport ou de faire des courses.

Il a occupé les deux emplois pendant moins d'un an, puis a cessé de jongler lorsqu'il a accepté un nouveau poste rémunéré environ 123 000 euros par an. L'un des facteurs qui l'ont incité à renoncer au surmenage était que les deux entreprises pour lesquelles il travaillait appartenaient au même secteur d'activité.

Une prise de risque qui vaut le coup

Damien raconte qu'il l'a échappé belle lorsqu'il a été invité à des réunions pour son « emploi A » auxquelles participaient des personnes qui travaillaient pour son employeur « emploi B ».

« N'importe lequel d'entre eux aurait pu me chercher et voir immédiatement que je travaillais toujours à l'emploi B. C'était un peu trop proche pour être confortable ».

Vers juin 2023, Damien a pris confiance en sa capacité à jongler avec plusieurs emplois sans se faire repérer et a accepté un contrat de consultant en informatique. En septembre dernier, il a commencé un deuxième emploi à temps plein.

Entre ses deux emplois, Damien dit qu'il ne travaille pas plus de 40 heures par semaine en moyenne, et il espère que cela continuera lorsqu'il commencera son troisième emploi. Il a la chance de ne pas avoir beaucoup de réunions, mais il lui arrive d'en avoir deux en même temps. Dans ce cas, il utilise deux jeux d'écouteurs simultanément : AirPods dans une oreille et des écouteurs intra-auriculaires dans l'autre.

Pour ce qui est de l'avenir, Damien a déclaré qu'il prévoyait de continuer à cumuler plusieurs emplois tant que ses horaires de travail resteraient gérables. Bien que les postes à distance puissent faire l'objet d'une forte concurrence entre les candidats et que les entreprises rappellent les travailleurs au bureau, Damien a toujours réussi à décrocher ce type d’emploi. Il ajoute qu'il n'éprouve aucun sentiment de loyauté envers ses employeurs, car il ne croit pas qu'ils le protégeraient d'un licenciement.