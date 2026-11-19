Contrairement à ce que certains automobilistes pourraient penser, la vignette Crit’Air est toujours en vigueur dans de nombreuses villes françaises. Ne la jetez surtout pas.

Est-ce la fin des vignettes Crit’Air ? Depuis 2025, des débats et des votes législatifs ont lieu pour assouplir voire supprimer les ZFE (Zones à faibles émissions) mises en place depuis 2017 avec les vignettes.

Cependant, il n’en est rien et certains automobilistes s’en sont déjà débarrassés alors qu’elles restent encore valables.

Non, les ZFE et les vignettes Crit’Air ne sont pas supprimées

Plusieurs partis politiques ont remis en cause l'existence des ZFE depuis 2025. De ce fait, l’article 37 de la loi de simplification de la vie économique prévoyait de supprimer les ZFE au niveau national. D’ailleurs, le Parlement a voté pour le 15 avril 2026 avant que le Conseil constitutionnel censure l’article le 21 mai 2026.

Pour faire simple : les zones à faibles émissions sont toujours d’actualité et les vignettes Crit’Air aussi. Pourtant, certains automobilistes pensaient pouvoir s’en débarrasser et les ont même décollées de leur pare-brise.

C’est une erreur, affirme le site Mieux Assuré. Il fait la distinction entre les zones à faibles émissions qui sont des zones locales de circulation réglementée et la vignette Crit’Air qui est un « système national de classification environnementale des véhicules ».

Certaines métropoles imposent toujours des restrictions de circulation

Crédit photo : L'Union

Ainsi, certaines métropoles sont toujours concernées par les restrictions de circulation. Parmi elles : Paris, Marseille, Lyon, Lille, Reims, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Montpellier… Lors de pics de pollution, les préfets peuvent aussi instaurer la circulation différenciée, qui rend la vignette Crit’Air obligatoire.

Le site Mieux Assuré recommande ainsi de conserver sa vignette sur son pare-brise tant qu’elle reste valide. L’avoir permet d’éviter de mauvaises surprises comme lorsqu’une ville décide de l’instaurer temporairement ou en cas de contrôle. Les automobilistes peuvent donc voyager sereinement.

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Mieux vaut conserver sa vignette Crit’Air

Les automobilistes qui se rendent dans des villes où la vignette Crit’Air est obligatoire sans en posséder une s’exposent à une amende de 68 euros, indique le ministère de la Transition écologique. Mieux vaut donc la conserver même si vous pensez ne jamais conduire dans des ZFE. À l’étranger aussi, les restrictions d’accès aux centres-villes peuvent entraîner des amendes, comme dans les zones à trafic limité italiennes.

Pour rappel, la vignette est liée aux informations d'immatriculation du véhicule et reste valable. Le coût total de la vignette s'élève à 3,85 euros avec les frais d’envoi.

Pour résumer, vous pouvez très bien retirer la vignette Crit’Air de votre pare-brise. Cependant, en cas d’absence de la vignette, vous risquez de devoir payer une amende si vous êtes contrôlé dans une agglomération dont l’accès impose son affichage. Pour éviter une perte de temps et une dépense inutile, la garder est préférable.