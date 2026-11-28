Bricorama laisse progressivement place à Bricomarché, mais certains magasins ferment définitivement, comme celui de Laon, dans la zone commerciale Romanette.

Le magasin Bricorama à Laon a récemment définitivement fermé ses portes suite à la décision du groupement Les Mousquetaires de ne pas le conserver dans sa nouvelle stratégie.

Cette année a été celle du grand changement pour le groupement Les Mousquetaires, qui a décidé de convertir l’enseigne Bricorama en Bricomarché.

Environ 100 magasins convertis en Bricomarché

Après l’annonce faite au mois de mars dernier, il a fallu attendre le mois de septembre pour voir les premières conversions de magasins.

Au total, environ 100 magasins doivent passer sous bannière Bricomarché, avec une transition amorcée à l'automne 2026 sur six à huit mois, tandis que certains points de vente basculent vers d'autres enseignes comme Mr. Bricolage.

La fin de Bricorama

La direction a justifié cette fusion par le recul du marché du bricolage, qui avait impacté le chiffre d'affaires de Bricorama, en baisse de 7,2 % en 2025, à 516 millions d'euros. Mutualiser les réseaux permet donc de supprimer les coûts liés au maintien de deux systèmes informatiques, deux campagnes publicitaires et deux programmes de fidélité distincts.

Pour les clients de Bricorama, les avantages de la carte Bricorama ont été transférés ou utilisés vers le programme Bricomarché avant le 20 septembre 2026.

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Le magasin de Laon fermé définitivement

Cependant, ce changement d’enseigne a laissé quelques magasins sur le carreau à l’image de celui de Laon. Au total, une dizaine de magasins intégrés ferment sans reprise, souvent après une période de liquidation totale des stocks comme par exemple à Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, Roanne, Rochefort ou Briançon.

Le magasin Bricorama de Laon (situé dans la zone commerciale Romanette) fait partie des points de vente concernés par une fermeture définitive, faute de repreneur. Dans le secteur du bricolage, la fermeture annoncée du magasin Leroy Merlin de Rosa Parks, à Paris, avait également donné lieu à un déstockage.

Une opération de liquidation totale des stocks (avec des remises allant jusqu'à 30 % puis 50 %) avait débuté mi-septembre 2026 jusqu’à sa fermeture définitive récente.