Ces caméras discrètes sur les parkings Lidl lisent votre plaque : 90 minutes maximum et 35 euros d'amende en cas de dépassement

Faites attention quand vous vous garez sur un parking Lidl. Certains sont équipés de caméras qui lisent votre plaque d’immatriculation et surveillent le temps que vous passez sur le parking.

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Le parking d'un magasin Lidl

Si vous avez l’habitude de faire vos courses chez Lidl, il y a une chose importante que vous devez savoir. Certains parkings des supermarchés peuvent être équipés de caméras, très discrètes et difficiles à repérer. Ces caméras lisent la plaque d’immatriculation de votre véhicule grâce à la technologie LAPI (lecture automatisée des plaques d’immatriculation).

Ainsi, si vous ne faites pas attention au temps que vous passez sur le parking et que vous restez trop longtemps, vous pourriez recevoir une amende.

Une durée de stationnement limitée

Quand vous entrez dans le parking de Lidl, la caméra va automatiquement lire votre plaque d’immatriculation. Elle va ensuite faire la même chose quand vous sortirez du parking. De cette façon, le système va calculer le temps que vous aurez passé sur place, mais aussi vos allées et venues. Pour exemple, cette femme a reçu une amende pour s’être rendue deux fois au supermarché le même jour.

Cette technologie est déjà présente sur plusieurs parkings Lild en France comme à Nice, Pierrefitte-sur-Seine, Lille et Charenton-le-Pont. Le système peut varier d’un parking à l’autre car si certains sont équipés de caméras, d’autres utilisent encore des barrières ou des tickets papiers.

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Une pénalité en cas de dépassement

Selon Auto Plus, une nouvelle règle a été instaurée sur les parkings Lidl en Pologne, et elle pourrait arriver en France. Désormais, si vous dépassez le temps de stationnement autorisé de 90 minutes, vous devrez payer une pénalité. C’est ce qui est arrivé à un homme en Allemagne, qui a reçu une amende après avoir mis trop de temps à faire ses courses.

Cette technologie a pour objectif d’empêcher les automobilistes de laisser leur voiture sur le parking d’un Lidl pendant plusieurs heures, alors qu’ils ne sont pas dans le magasin. En effet, les places des parkings sont réservées à la clientèle. Pour le moment, en Pologne, le montant de la pénalité s’élève à 35 euros pour un dépassement.

Une bonne chose à savoir avant de se garer sur un parking Lidl.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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