AdBlue : avant l'hiver, cet additif limite le risque de panne des diesels, voici où le pack passe à prix réduit

Indispensable aux diesels équipés du système SCR, l’AdBlue fait l’objet d’une offre chez Norauto avec un anti-cristallisant. Voici les détails.

Rouler avec une voiture diesel rime parfois avec désagréments. Il faut dire que quelques litres de ce carburant peuvent faire grimper la facture, sans compter les contraintes liées à son entretien.

Ce n’est pas fini ! À l’approche de l’hiver, les automobilistes concernés sont invités à renforcer la protection de leur véhicule. La préparation du véhicule passe aussi par les pneus hiver obligatoires dans certains départements.

L’AdBlue est obligatoire pour certains moteurs diesel

Vous l’ignorez peut-être, mais l’AdBlue est indispensable aux voitures diesel équipées du système SCR (Selective Catalytic Reduction), devenu courant à partir de 2015.

Mise au point dans les années 2000, cette solution aqueuse vise à limiter les émissions polluantes, comme les oxydes d’azote. Comment ça marche ? Elle est injectée dans le système d’échappement du véhicule fonctionnant au gazole.

Attention, cet additif est obligatoire pour les autos dotées de cette technologie.

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Attention à l’amende si vous désactivez ce système

Le hic ? L’AdBlue peut parfois laisser des traces en séchant, ce qui laisse apparaître des petits cristaux. Un phénomène qui peut s’amplifier lorsque les températures deviennent plus froides.

Lorsque cela arrive, les conducteurs peuvent tomber en panne. Face à cette situation, certains d’entre eux font une croix sur l’AdBlue et désactivent le système antipollution de leur véhicule. Problème : cette pratique est illégale.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les contrevenants s’exposent à une amende salée de 7 500 euros si leur méfait est découvert.

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Pourquoi ajouter un anti-cristallisant ?

Si la cristallisation de l’AdBlue peut parfois poser problème, il existe des solutions pour limiter ce phénomène, comme l’ajout d’un additif anti-cristallisant.

Dans le détail, ce produit chimique est conçu pour réduire la formation de dépôts solides. Il est commercialisé dans les enseignes spécialisées automobiles, comme Feu Vert et Oscaro.

De son côté, Norauto gâte ses clients en proposant une offre sur le double achat d’un bidon d’AdBlue et d’un anti-cristallisant Norauto de 100 mL. Repéré par BFM, le pack revient alors à 19,99 euros au lieu de 21,98 euros, soit 1,99 euro d’économies.

Pour en savoir plus sur cette offre spéciale, rendez-vous sur cette fiche AdBlue Norauto 10 litres.