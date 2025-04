Cet objet adoré de votre enfant est deux fois plus sale que la cuvette des toilettes

Nous vivons avec certains objets qui sont de véritables nids à bactéries. C’est le cas d’un objet adoré des enfants, qui dorment souvent avec.

Dans notre logement, nous vivons entourés d’objets qui ne sont pas toujours très propres. Certains, que l’on ne soupçonne pas, sont même de véritables nids à bactéries. C’est par exemple le cas de ces trois objets les plus sales de la maison, que peu de personnes pensent à nettoyer.

Les objets utilisés par nos enfants peuvent également être très sales. Un objet en particulier, que votre bébé emporte sans doute partout avec lui, est couvert de bactéries et de microbes. Selon une étude menée par la firme anglaise Mattress Next Day, cet objet serait même deux fois plus sale que la cuvette des toilettes. Voici de quoi il s’agit.

Un nid à bactéries

Cet objet très apprécié des enfants n’est autre que le doudou. Comme les enfants n’ont pas conscience des règles d’hygiène, ils ont tendance à emmener leurs peluches partout avec eux et avec le temps, ces objets deviennent de vrais nids à bactéries.

Crédit photo : iStock

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de l’étude ont prélevé des échantillons à sept endroits différents de quatre objets : une couverture, un ours en peluche, une poubelle et une cuvette de toilettes. Résultat, les peluches ont six fois plus de bactéries sur elles que sur le couvercle de la poubelle, et le double que sur la cuvette des toilettes. Les couvertures sont également dans le viseur de l’étude puisqu’elles contiennent cinq fois plus de bactéries que le couvercle de la poubelle et le double des toilettes.

La santé des enfants menacées

Parmi les microbes que l’on retrouve sur ces objets, il y a des staphylocoques, mais aussi des moisissures et des allergènes, qui peuvent présenter des risques pour la santé des enfants.

“Ces objets apparemment inoffensifs sont en réalité des nids à bactéries, champignons et acariens. Chez les enfants, dont le système immunitaire est encore fragile, les risques sont encore plus prononcés. Ces agents pathogènes se développent dans des environnements chauds et humides, et c’est précisément ce que les ours en peluche et les couvertures offrent. L’accumulation d’acariens et de moisissures sur les peluches non lavées peut également déclencher des réactions allergiques et aggraver l’asthme. Une exposition répétée à ces microbes peut entraîner des infections à répétition ou des troubles respiratoires évitables”, a affirmé le docteur Snieguole Geige, médecin en clinique pédiatrique, à Doctissimo.

Crédit photo : iStock

Vous l’aurez compris, les peluches et les couvertures des enfants sont très sales. Pour cette raison, il est recommandé de les laver régulièrement en les passant à 60 degrés dans la machine. Si votre enfant a été malade, pensez également à laver son doudou préféré et demandez-lui de bien se laver les mains avant chaque repas et de ne pas emmener sa peluche à table. Et bien sûr, pensez à avoir une peluche identique de rechange quand vous voudrez laver la première, pour éviter les drames !