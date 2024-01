Voici les 3 objets les plus sales de la maison et peu de gens pensent à les nettoyer

Contrairement aux idées reçues, la cuvette des toilettes n’est pas l’endroit le plus sale de la maison. Voici les trois objets du quotidien qui terminent en pole position.

C’est bien connu : la lunette des toilettes est un véritable nid à microbes. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, certains objets du quotidien sont encore plus sales que la cuvette des WC. Le hic ? On oublie souvent de les nettoyer. Une mauvaise habitude à bannir de toute urgence. Sans plus tarder, voici les trois objets les plus sales dans une maison :

L’éponge de vaisselle

Vous l’ignorez peut-être, mais l’éponge de cuisine attire les bactéries comme un aimant. Il faut dire que cet objet du quotidien est en contact direct avec les résidus d’aliments. Une étude menée par des microbiologistes allemands explique qu'un centimètre cube d’une éponge contient environ 118 bactéries provenant de 73 familles différentes. Pour freiner la prolifération des germes, il est recommandé de jeter son éponge après une semaine d’utilisation.

Crédit Photo : iStock

Le téléphone portable

Selon une étude menée par la société britannique initial Washroom Hygiene, un smartphone est sept fois plus sale qu’une cuvette de toilettes. Les microbes et les bactéries se trouvent sur l’écran, la coque ou encore le micro.

«Un écran de smartphone sur lequel on passe son temps à passer ses doigts dessus contient potentiellement autant voire plus de germes qu’un mouchoir dans lequel on vient de se moucher»,explique Hugh Pennington, professeur de bactériologie à l’Université d’Aberdeen, auprès du Daily Mail. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de le nettoyer plusieurs fois par semaine en utilisant un linge doux légèrement humide ou une lingette nettoyante.

Crédit Photo : iStock

La brosse à dents

Sans réelle surprise, la brosse à dents faire partie des objets les plus sales de la salle de bains. En effet, cet ustensile contient à un grand nombre de bactéries et autres germes. Certains de ces éléments présents sur cet objet peuvent provoquer des infections de la bouche. Pour pallier ce problème, il est préférable de changer de brosse à dents au minium une fois tous les trois mois.

Crédit Photo : iStock